5월 15일부터 10월 15일까지 여름철 종합대책 추진... 폭염·수방·안전·보건 4대 분야, 16개 세부 대책 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구가 여름철 폭염과 집중호우 등에 대비해 오는 5월 15일부터 10월 15일까지 ‘2026년 여름철 종합대책’을 추진한다.

이번 종합대책은 폭염, 수방, 안전, 보건 등 4대 분야 16개 세부 대책으로 구성됐다. 구는 취약계층 보호와 시설 안전점검을 강화해 여름철 재해·재난 예방에 나선다.

폭염 대책으로는 상황관리 특별전담반(T/F)을 운영, 폭염특보 발령 시 종합지원상황반을 24시간 가동한다. 경로당, 동 주민센터 등 무더위쉼터 155개소를 운영, 독거어르신과 노약자 등 폭염 취약계층에 대한 안부 확인과 방문건강관리도 병행한다.

수방 대책으로는 풍수해 재난안전대책본부를 구성, 기상특보 발령 시 단계별 근무를 실시한다. 침수 취약가구에는 돌봄공무원과 동행파트너를 지정해 관리, 호우 시에는 빗물받이 관리자 563명이 14개 동 배수시설을 점검‧정비한다.

하천 범람에 대비해 취약지역 하수관거와 빗물받이를 추가 준설, 하천순찰단 104명을 편성해 중랑천 등 지역 내 4개 하천 18.12km 구간을 점검한다. 피해 발생 시 재해 구호물자 109세트를 지원하고, 필요 시 이재민 임시주거시설 33개소를 운영한다.

안전 분야에서는 강풍에 대비해 옥외광고물을 점검, 공연장·문화재·공원 등 다중이용시설과 복지·보육시설의 안전관리 실태를 점검한다.

보건 분야에서는 방역기동반과 식중독 원인 역학조사반을 운영한다. 학교, 유치원, 어린이집 등 집단급식 시설은 민관 합동으로 점검하고, 일반음식점 30개소에는 식중독 예방진단 컨설팅을 지원한다.

구 관계자는 “여름철 폭염과 집중호우에 대비해 분야별 대책을 추진하겠다”며 “구민이 안전하고 건강하게 여름을 보낼 수 있도록 현장 대응에 힘쓰겠다”고 말했다.