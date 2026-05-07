[헤럴드경제=박연수 기자] 어버이날을 앞두고 실용 가전과 자산형 제품을 중심으로 선물 수요가 늘고 있다.

번개장터는 어버이날을 앞둔 5월 첫째 주 생활가전·주얼리 등 부모님 선물 관련 카테고리 전반에서 검색량이 증가했다고 7일 밝혔다.

무선청소기 검색량은 전주 대비 904% 증가했다. 샤크(279%)·다이슨(374%)·로보락(143%) 등 브랜드 검색도 일제히 늘었다. 전기밥솥은 주방 가전 내 검색량 1위를 기록했다. 음식물처리기(179%)·로봇청소기·식기세척기 등 가사 부담을 줄여주는 제품들도 고르게 수요가 늘었다.

건강 모니터링 기능을 갖춘 스마트워치도 새로운 효도 아이템으로 떠올랐다. 애플워치 SE3·갤럭시워치8 등이 디지털 카테고리 검색 상위권에 올랐으며 홈케어 뷰티 기기 메디큐브 부스터프로는 전주 대비 115% 증가했다.

금·은 제품도 인기다. 14k 주얼리가 주얼리 카테고리에서 가장 높은 검색 비중을 차지했다. 순금·실버바 등 관련 키워드도 상위권에 올랐다.

번개장터 관계자는 “리커머스 플랫폼이 고물가 시대에 사회초년생을 비롯한 전 세대에게 부담 없는 효도 쇼핑의 대안이 되고 있다”고 말했다.