美 ‘IEEE PES T&D’ 참가 기술력 소개

도레이첨단소재(대표 김영섭)가 미국에서 고온 절연소재 ‘메타아라미드 페이퍼’(사진)를 선보였다.

이 회사는 4∼7일(현지시간) 시카고에서 열리는 세계 최대 전력산업 전시회인 ‘IEEE PES T&D 2026’에 참가해 첨단 기술소재를 전시 중이다. 메타아라미드 페이퍼는 메타아라미드 섬유를 잘게 잘라 종이처럼 만들어 성형성과 가공성을 높인 소재다. 220도 고온에서 6만시간 이상 견딜 수 있는 내열성과 전기 절연성을 갖춘 게 특징이다.

특히 전력설비의 안전성과 효율을 높이는 동시에 설비 소형화 및 고효율화에 최적화된 소재로 평가받는다. 북미는 AI 데이터센터 증설, 노후 전력인프라 교체수요 증가로 고성능 절연소재 수요가 급증하고 있는 것으로 전해진다.

도레이첨단은 세계 2번째로 확보한 건식공정 제조기술을 바탕으로 메타아라미드 페이퍼와 폴리에스터필름을 결합한 라미네이팅 토털솔루션을 제공하고 있다. 차세대 전력설비용 절연소재 시장을 공략 중이다.

도레이첨단 관계자는 “메타아라미드 페이퍼의 우수한 기술력을 알리고 현지 고객사 및 파트너와 협력을 확대할 것”이라 했다.