에이닷의 ‘구독 캘린더’와 연동 리서치 자료·시장 정보 등 제공

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권이 인공지능(AI) 관련 서비스를 잇달아 도입하고 있다. 앞서 AI 알고리즘을 활용한 투자일임 서비스를 개시한 데 이어, SKT의 AI 서비스 ‘에이닷’과 제휴를 통해 고객 투자정보 서비스를 강화한다.

하나증권은 SKT 에이닷의 ‘구독 캘린더’를 활용해 다양한 투자정보를 제공한다고 7일 밝혔다.

구독 캘린더는 사용자가 직접 선택한 관심 주제를 기반으로 관련 일정과 정보를 채워주는 서비스로, 약 160만명이 이용하고 있다.

하나증권은 이번 협업으로 리서치 자료와 시장 정보, 주요 금융 일정 등 핵심 콘텐츠를 에이닷의 구독 캘린더와 연동해 제공할 예정이다.

하나증권은 에이닷의 AI 기능을 활용해 시장 데이터를 보다 직관적으로 전달한다. 아울러 콘텐츠 유통 채널을 다각화해 개인 투자자와의 접점을 확대한다는 구상이다.

서비스 론칭을 기념한 이벤트도 진행한다. 에이닷 구독 캘린더를 통해 하나증권 채널을 구독하고 이벤트에 참여한 고객 전원에게 국내주식 매수 쿠폰을 지급한다. 추첨을 통해 SK하이닉스, 하나금융지주, SK텔레콤 주식도 추가로 증정할 계획이다.

조대현 하나증권 WM그룹장은 “양사가 보유한 인프라를 통해 양질의 투자 정보를 보다 많은 이용자들에게 효과적으로 전달할 것”이라며 “향후 주요 시장 일정과 투자 관련 핵심 정보를 AI 에이전트를 활용해 다양한 방법으로 제공하겠다”고 말했다.

하나증권은 최근 AI 관련 서비스 확대에 힘쓰고 있다. 지난달에는 AI투자일임 자율주행 서비스 오픈을 기념해 가입 고객에게 혜택을 제공하는 이벤트를 개최했다.

AI자율주행 서비스는 디셈버앤컴퍼니 자산운용 ‘핀트’의 AI 알고리즘을 활용한 투자일임 서비스다. 별도의 애플리케이션 설치 없이 하나증권 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘원큐프로’에서 바로 이용 가능하다. 국내외 주식 및 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 자산군에 대한 투자 전략을 제공한다.