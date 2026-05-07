6일 저녁 구청 앞 미래광장서 자비의 연등 밝혀...연화사·청량사 스님과 신도 등 50여 명 참석, 구민 화합과 평안 기원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 권한대행 부구청장 김기현)는 6일 오후 7시 동대문구청 앞 미래광장에서 불기 2570년 부처님 오신 날을 기념하는 연등 점등식을 개최했다.

이날 점등식에는 동대문구청장 권한대행 김기현 부구청장을 비롯하여 이태인 동대문구의회 의장, 시의원, 구의원, 구간부, 연화사·청량사 주지스님, 신도 등 관계자 50여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

“하나, 둘, 셋” 하는 힘찬 구호와 함께 연등에 불이 들어온 순간, 현장에 모인 이들은 일제히 환호하며 부처님의 가르침인 ‘모두가 행복한 세상’에 대한 염원을 함께 나눴다.

미래광장을 수놓은 연등은 부처님 오신 날 당일까지 구청 앞을 환하게 밝히며 주민들에게 볼거리와 마음의 안식을 제공할 예정이다.

김기현 부구청장은 “오늘 밝힌 연등의 따스한 빛이 구민들의 마음속 고민을 씻어내고 행복한 기운을 가득 채워주길 바란다”며 “이번 점등식을 통해 구민들이 일상의 고단함을 잠시 내려놓고, 부처님의 지혜를 빌려 서로를 보듬는 따듯한 시간을 갖길 기대한다”고 전했다.