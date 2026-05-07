하남 학교운영위원회 협의회와 간담회 개최 AI시대 미래형 학교 모델 연구 필요성 강조

[헤럴드경제=김도윤 기자] 이광재 더불어민주당 하남갑 후보가 하남시 학교운영위원회 협의회와 간담회를 갖고 지역 내 최우선 교육 현안을 청취하고 하남의 교육 발전을 위한 방향을 제시했다.

이 후보는 지난 6일 간담회에서 ▶감일·위례의 과밀학급 ▶위례 학군조정 문제 ▶교산신도시 교육 인프라 구축을 최우선 선결과제로 진단하고 AI시대 미래형 학교 모델 연구를 교육과제로 삼았다.

이날 간담회에선 장수진 하남시 학교운영위원회 협의회 회장을 포함한 협의회 임원진이 참석해 하남시 초·중·고 교육 현안과 학부모 건의사항을 전달했다. 건의사항엔 감일·위례의 과밀학급 해소부터 급식지원, 통학로 교통안전, 교산 신도시 교육인프라 구축 등이 다뤄졌다.

이 후보는 “학부모와 학교 현장의 목소리가 곧 정책의 출발점”이라며 “교육수준이 높아져야 하남의 가치가 높아진다”는 입장을 전하고 후속 교육 간담회와 지역별 학부모 간담회를 정기적으로 추진하겠다고 밝혔다.

이어 “AI시대에 우리 아이들이 어떤 환경에서 어떤 방식으로 배우고 성장할 것인지에 대한 답을 하남이 먼저 만들어야 한다”며 ‘하남형 미래형 학교 모델 연구’의 필요성을 강조했다.

간담회에 함께 참석한 강병덕 민주당 하남시장 후보는 “추미애 경기도지사 후보·이광재 국회의원 후보와 함께 교육 문제를 긴밀하게 협의해 나가고 있다”며 “교육 정책의 수혜가 하남의 모든 학생들에게 공정하게 돌아가도록 정책을 촘촘히 설계하겠다”고 말했다.

앞서 이 후보는 지난 5일 ▶기업 연계형 교육모델 ▶수학, 외국어, 컴퓨터 교육 등 미래 역량교육 예산확대 ▶아동친화형 체육공간 확충을 하남시 교육투자 3대 핵심과제로 제시한 바 있다.