데이원컴퍼니, APEX(에이펙스) 첫 시행 주요 대학 석학 공동 설계…CODEX 기반 5월 9~10일 온라인 시험…7일 접수 마감

[헤럴드경제=박상현 기자] OpenAI 기술 Codex를 기반으로 한 국내 AI 역량 인증시험이 오는 9일 실시된다.

데이원컴퍼니(Day1 Company)는 이달 9일부터 10일까지 서울대·POSTECH·고려대 연구진과 공동 개발한 ‘APEX AI 인증시험(AI Professional Excellence)’ 제1회 시험을 온라인으로 시행한다고 7일 밝혔다.

APEX AI 인증시험은 AI 시대 직무 역량을 종합적으로 측정·인증하는 산학 공동 인증 체계로, 마케팅·디자인·개발 등 14개 직군 직장인 누구나 응시 가능하다. 이번 시험은 기존 IT 자격증이 특정 도구의 기능 숙지 여부 측정에 그치고, 자사 솔루션 중심으로 설계돼 직무 전반의 AI 활용 역량 평가에 한계를 보인 글로벌 빅테크 인증의 사각을 겨냥했다. 시험 접수 마감은 5월 7일이다.

데이원컴퍼니는 이번 시험에 국내 직무 환경과 주요 선행 연구를 함께 반영한 학술 기반 모델을 도입했다. 서울대·POSTECH·고려대 연구진으로 구성된 산학 자문단과 함께 ▷문제 정의(Defining) ▷프롬프트 설계(Prompting) ▷결과 검증(Refining) ▷업무 통합(Integrating) ▷보안·윤리(Protecting) ▷비즈니스 판단(Acumen) 등 6대 핵심 역량 프레임워크(D-P-R-I-P-A)가 그것이다.

APEX는 50문항 3파트 구조로 총 140분간 진행된다. Part 1(25분·30문항)은 AI 기본 개념, 도구 선택, 윤리 판단을 묻는 객관식이다. Part 2(15분·15문항)는 프롬프트 작성, 프롬프트 순서 설계, 결과 분석 등을 다루는 인터랙티브 실습형 문항이다.

특히 Part 3(100분·5문항)의 경우, 응시자가 14개 직군 중 자신의 직무를 선택하면 해당 직군에 맞춘 시나리오 과제가 주어진다. 가령, 마케팅 담당자에게는 캠페인 기획 과제가, 재무·회계 직군에는 데이터 해석 과제가 출제되는 식이다. 응시자는 OpenAI 모델 기반의 AI와 실시간 대화하며 과제를 수행하고, 채점 역시 OpenAI 기반 AI 루브릭 평가 시스템이 역량별로 정밀 분석한다. 주요 대학 교수진이 채점 루브릭을 설계·검증해 공정성을 확보했단 것이 데이원컴퍼니의 설명이다.

시험은 100점 만점 중 60점 이상을 취득하면 합격으로, 역량별 과락 기준도 있다. 합격자에게는 디지털 인증서가 발급되며, PDF 다운로드·QR 진위확인·LinkedIn 프로필 등록을 지원한다. 인증서 유효기간은 발급일로부터 1년이다. 불합격 시에도 재응시 횟수와 대기 기간에 제한이 없으며, 재응시생에게는 90일간 유효한 50% 할인 크레딧이 발급된다.

시험 결과는 오는 11일 발표 예정이다. 데이원컴퍼니는 오는 11일 제1회 시험 결과 발표에 맞춰 역량별 분포·직군별 응시 비율 등 정량 데이터를 공개할 계획이다. 아울러 기업 단체 접수 프로그램도 순차적으로 확대해, AI 역량 인증이 채용·인사 평가 영역에서 실질적 기준으로 자리 잡을 수 있도록 지원한다는 방침이다. 제2회 이후 일정은 6월부터 10월까지 매월 시행 예정이다.

APEX 산학 자문단에 참여한 한 교수는 “AI 도구 사용법만 아는 것과, 그것을 직무 성과로 연결할 수 있는 역량은 본질적으로 다르다”며 “서울대·POSTECH·고려대 연구진이 공동으로 6대 역량 프레임워크를 설계한 이유가 여기에 있다”고 말했다. 그러면서 “Part 3에서 AI와 실시간 협업하며 문제를 해결하는 과정 자체가 현업 업무 방식과 가장 가까운 평가 방식”이라고 덧붙였다.