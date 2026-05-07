[헤럴드경제=고승희 기자] 지지부진했던 민지와 어도어 간의 ‘논의’가 긍정적 방향을 향해가고 있다. 그룹 뉴진스의 멤버 민지의 활동 재개 여부에 대해 어도어가 의미있는 답변을 내놨다.

어도어는 7일 “민지의 향후 활동과 관련해 내부적으로 논의를 지속하고 있다”며 “구체적인 사항을 당장 밝히기는 어려우나, 전반적으로 긍정적인 방향에서 협의가 이어지고 있는 상황”이라고 공식 입장을 밝혔다.

이날 뉴진스의 사회관계망서비스(SNS)엔 민지의 생일을 축하하는 ‘해피 민지 데이(HAPPY MINJI DAY)’ 게시물이 올라왔다. 이 게시물은 민지가 팬들을 위해 직접 구운 쿠키 사진이 담겼다. 민지는 앞서 생일 카페를 방문해 500개의 쿠키와 손편지를 남겼다.

2024년 11월 전속계약 분쟁 이후 민지는 상황이 애매했다. 뉴진스의 세 멤버 해린 혜인 하니는 어도어로 복귀했고, 다니엘은 전속계약 해지로 법적 다툼을 이어가고 있었으나, 민지의 거취는 내내 ‘논의 중’인 상태였다.

이런 와중에 최근 뉴진스의 세 멤버 해린, 혜인, 하니가 덴마크 코펜하겐에서 사전 프로덕션을 진행했다.

당시 어도어는 “뉴진스의 새로운 음악적 서사를 담기 위한 사전 프로덕션 과정의 일환”이라며 “멤버들은 현재 컨디션과 각자에게 최적화된 스케줄에 따라 활동을 준비하고 있다. 멤버들의 향후 행보에 대해서는 가장 좋은 시점에 공식적으로 말씀드릴 예정”이라고 귀띔하기도 했다.