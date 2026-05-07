[헤럴드경제=이원율 기자]버락 오바마 전 미국 대통령이 심야 토크쇼 출연 중 도널드 트럼프 미국 대통령을 간접적으로 비판했다.

오바마 전 대통령은 5일(현지시간) 오후에 방송된 CBS 심야 토크쇼 스티븐 콜베이어의 ‘레이트 쇼’ 인터뷰 중 여러 차례 비판의 날을 세웠다고 연합뉴스는 전했다. 다만, 트럼프 대통령의 이름을 직접 말하지는 않았다.

콜베어가 농담 식으로 자신의 대선 출마 가능성을 거론, 멍청한 생각이라고 하자 오바마 전 대통령은 “기준이 달라졌다”며 “당신은 우리가 본 어떤 이들보다 상당히 잘할 것으로 본다. 매우 자신한다”고 했다.

콜베어가 이것은 지지인지를 묻자 “아니다”라고 덧붙였다. 농담식으로 말하면서 은근히 트럼프 대통령을 조롱한 것으로 읽힌다.

오바마 전 대통령은 미국 대통령이 가지면 안 되는 권한에 대한 질문에 법무부가 백악관으로부터 독립돼야 하며, 정적을 겨냥하는 도구가 되면 안 된다고 강조했다.

그러면서 “형사사법시스템의 정치화는 극복해낼 수 없다”며 “법무 장관은 국민의 대리인인 것이지, 대통령의 고문이 아니다”라고 했다.

이 또한 트럼프 대통령의 이름을 직접 거론하지는 않았다. 다만, 트럼프 대통령의 행보를 겨냥한 발언이라는 해석이 미국 정치권에서는 또 나왔다.

오바마 전 대통령은 민주당에 ‘말을 쉽게 할 줄 알아야 할 것’이라는 충고도 했다.

그는 “(민주당 내 갈등 여부보다)내가 더 관심이 가는 건, ‘일반인들에게 대학 세미나에서 말하는 방식이 아닌 방식으로 말할 수 있느냐’는 것”이라며 “사람들에게 쉽게 말할 줄 아느냐는 것”이라고 했다.

오바마 전 대통령은 조란 맘다니 뉴욕시장에 대해 “비범한 재능이 있다”고 말하기도 했다.

‘더 레이트 쇼’ 곧 종영

한편 콜베어가 진행하는 CBS 방송의 간판 심야 프로그램 ‘더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어’는 종영을 앞두고 있다.

원래 이 토크쇼는 심야 쇼의 명MC로 불린 데이비드 레터맨이 진행한 프로그램이다. 2015년부터 콜베어가 바통을 이어받았다.

심야 방송 프로그램 중 시청률은 1위권이었으며, 정치인과 유명인에 대한 풍자로 인기를 끌었다.

하지만 CBS는 지난해 5월 돌연 이 토크쇼의 폐지 계획을 밝혔다. CBS 측은 재정적 이유를 들었다. 다만, 트럼프 대통령의 눈치를 본 결과라는 추측도 이어졌다.

이와 관련, 콜베어는 지난달 28일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰 중 “트럼프가 공화당원이라는 것은 문제가 되지 않는다”며 “그가 완전히 나르시스트라는 점이 문제”라고 밝히기도 했다고 연합뉴스는 최근 전했다.

콜베어의 ‘더 레이트 쇼’는 다음달 21일에 종영할 예정이다.