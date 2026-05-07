1분기 영업익 898억 ‘어닝 서프라이즈’…전년 대비 250% 폭증 미국 신규 환자 처방 사상 최대 경신하며 압도적 현금 창출력 입증 확보된 수익 기반 ‘3상 후보물질’ 도입 협상 가속…연내 성과 기대

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오팜이 뇌전증 혁신 신약 ‘세노바메이트(미국 제품명 엑스코프리)’의 폭발적인 성장세를 바탕으로 역대 최대 분기 실적을 기록하며 글로벌 ‘빅 바이오텍(Big Biotech)’으로의 선순환 궤도에 완벽히 안착했다.

자체 개발 신약의 이익만으로 대규모 R&D 투자를 감당하며 이익 성장을 지속하는 국내 유일의 사업 모델을 완성했다는 평가다.

7일 SK바이오팜은 2026년 1분기 연결 기준 매출 2279억원, 영업이익 898억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 57.8%, 영업이익은 약 250%라는 가파른 성장세를 보였다.

특히 영업이익은 전분기 대비로도 94% 증가하며 시장의 기대치를 크게 상회하는 ‘어닝 서프라이즈’를 달성했다. 같은 기간 당기순이익은 1027억원으로 집계됐다.

이러한 수직 상승의 배경에는 미국 시장에서의 세노바메이트 매출 증가가 자리하고 있다. 세노바메이트의 1분기 미국 매출은 전년 동기 대비 48.4% 증가한 1977억원에 달했다.

실질적인 처방 지표 역시 사상 최고 수준을 경신 중이다. 지난 3월 기준 월간 총 처방 수(TRx)는 약 4만 7000건에 육박했으며, 특히 신규 환자 처방 수(NBRx)는 3월 처음으로 사상 최고치인 2000건을 돌파했다. 이는 세노바메이트의 시장 점유율이 단순 확대를 넘어 가속화 구간에 진입했음을 시사한다.

업계가 이번 실적 발표에서 특히 주목하는 대목은 SK바이오팜의 파이프라인 확장 전략이다. 회사는 세노바메이트를 통해 확보한 강력한 현금 흐름을 바탕으로, 이미 구축된 미국 내 직판망과 마케팅 역량을 극대화하기 위한 후속 제품 도입을 본격화하고 있다.

특히 도입 검토 범위를 임상 3상 단계의 후기 후보물질까지 확대해 검토 및 협상을 진행 중이며, 연내 가시적인 성과 도출을 목표로 하고 있다. 이는 기존 파이프라인에 의존하지 않고 외부 유망 자산을 적극 흡수해 포트폴리오를 빠르게 다변화하겠다는 의지로 풀이된다.

중장기적인 미래 성장 동력 확보를 위한 R&D 투자도 ‘투트랙’으로 진행된다. 세노바메이트의 적응증 확대와 제형 다변화를 추진하는 동시에, 방사성의약품 치료제(RPT)와 표적단백질분해(TPD) 등 차세대 모달리티 플랫폼 기술 확보에 전사적 역량을 집중하고 있다.

연구개발 및 마케팅 비용이 전년 대비 증가하는 상황에서도 이익 성장이 동반되는 구조는 SK바이오팜이 글로벌 빅 바이오텍들과 어깨를 나란히 할 수 있는 체력을 갖췄음을 보여준다.

SK바이오팜 관계자는 “신약 판매 수익만으로 지속 가능한 이익 성장을 실현하며 차세대 파이프라인에 재투자하는 구조는 글로벌 선도 바이오 기업들이 추구하는 지향점”이라며 “이미 확보한 독보적인 신약 개발 경험과 마케팅 인프라를 바탕으로 글로벌 지배력을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.