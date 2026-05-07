내·외부 디자인 및 감성 품질 등 5개 부문 평가 50점 만점 중 37.7점 획득해 최종 선정 “충전 환경 최적화와 가격 경쟁력 확보는 과제”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국자동차기자협회(KAJA)는 5월의 차에 현대자동차 ‘더 뉴 스타리아 일렉트릭’을 선정했다고 7일 밝혔다.

한국자동차기자협회 산하 올해의 차 선정위원회는 매월 1일부터 말일까지 출시된 신차 및 부분변경 모델을 대상으로 ▷내·외부 디자인 및 감성 품질 ▷안전성 및 편의 사양 ▷동력 성능 ▷에너지 효율성 및 온실가스 배출 ▷상품성 및 구매 의향도 등 5개 부문에서 심사를 거쳐 ‘이달의 차’를 발표한다.

지난달 선보인 신차 가운데 아우디 ‘더 뉴 아우디 A6’ ▷포르쉐 신형 ‘911 터보 S’ ▷더 뉴 스타리아 일렉트릭이 5월의 차 후보에 올랐으며, 더 뉴 스타리아 일렉트릭이 50점 만점 중 37.7점을 획득해 5월의 차에 최종 선정됐다.

원선웅 올해의 차 선정위원장은 “스타리아 일렉트릭은 전동화 파워트레인을 통해 다목적 차량 특유의 공간 활용성을 극대화하며 이동의 정숙성을 새로운 차원으로 끌어올린 모델”이라며 “특히 전기차 전용 아키텍처의 장점을 살린 낮은 지상고와 여유로운 실내 공간은 사용자에게 차별화된 개방감과 편의를 제공한다”고 평가했다.

이어 “V2L 기능을 포함한 최신 SDV(소프트웨어 중심 자동차) 기술은 차량을 이동 수단에서 업무와 생활이 가능한 멀티 플랫폼으로 확장시켰으며, 사용자 중심의 인포테인먼트 시스템 완성도 역시 경쟁력을 갖췄다”고 말했다.

그러면서 “다만 차체 무게에 따른 주행 효율과 실제 운행 거리의 제약은 장거리 주행 비중이 높은 사용자들에게 신중한 고려 사항이 될 것”이라며 “기술적 완성도는 높으나 대중적인 보급을 위해서는 충전 환경의 최적화와 가격 경쟁력 확보라는 과제를 안고 있는 모델”이라고 덧붙였다.

한편, 한국자동차기자협회는 2019년부터 이달의 차를 선정, 발표해왔으며, 지난달에는 링컨 노틸러스 하이브리드가 이달의 차로 선정됐다. 이달의 차로 선정된 차량에는 대한민국 올해의 차(K-COTY) 전반기 및 후반기 심사를 거치지 않고, 최종 심사 1라운드에 직행하는 특전이 부여된다.