[헤럴드경제=문영규 기자] 그룹 ‘소녀시대’의 멤버 수영(36)이 15년 간 투병 생활을 하다 결국 시력을 거의 잃은 아버지의 사연을 공개했다.

수영은 지난 6일 방송된 tvN 예능프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 멤버 효연, 유리와 함께 출연해 아버지의 망막색소변성증 투병 사실을 언급했다.

수영은 “아버지가 망막색소변성증 질환으로 15년 정도 투병하셔서 이제 거의 시력이 안 보이시게 됐다”며 “최근 질환과 관련된 연구가 새롭게 시작됐는데, 유리가 ‘수영이 아빠 일 우리가 같이 도울 수 있으면 돕자’고 했다”면서 고마워했다.

그는 “말하지 않아도 알아주는 존재가 있다는 게 큰 위안”이라고 했다.

유리는 이와 관련해 “어느 순간 일 외에 가족일이나 개인사도 당연히 챙겨야 하는 때가 아닌가 생각했다”며 “저 또한 멤버들에게 그런 도움을 받은 적 있다. (멤버들이) 엄청나게 절 지지한다는 걸 느꼈을 때 이제는 어떤 일이든 힘들지 않다는 생각이 들었다”고 밝혔다.

수영의 아버지는 자신과 같은 장애를 가진 사람을 돕고자 실명퇴치운동본부 회장으로 활동하고 있는 것으로 알려졌다.

수영은 “봉사나 후원을 제안 주실 때마다 혼자 가서 봉사를 하곤 했는데 어느 날 유리가 ‘아빠가 그렇게 좋은 일 하시는데 왜 말을 안 했냐’고 했다”며 “그 이후 멤버들이 꾸준히 기부를 해주고 있다. 가족의 일까지 같이 짊어지는 느낌이라 그런 게 고맙다”고 말했다.