가정의 달 맞아 ‘K-히어로 패밀리 페스타’ 진행 올해부터 상·하반기 2회로 확대 운영

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 5월 가정의 달을 맞아 군인·경찰·소방·교정 공무원을 대상으로 주요 제품을 최대 45% 할인 판매하는 ‘K-히어로 패밀리 페스타’ 프로모션을 진행한다.

삼성전자는 기존 연 1회 가을에 운영하던 프로모션을 올해부터 상·하반기 2회로 확대 운영해 다양한 혜택을 제공한다.

이번 프로모션은 삼성전자 B2B 고객사 임직원을 대상으로 운영 중인 ‘삼성전자 패밀리몰’에서 진행한다.

행사 기간 고객들은 ▷TV ▷냉장고 ▷세탁건조기 ▷식기세척기 ▷인덕션 ▷스마트폰 ▷PC ▷태블릿 등을 최대 45% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

올해 출시한 ‘갤럭시 S26 시리즈’와 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’를 비롯해 ‘갤럭시 북6 시리즈’, ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’, ‘갤럭시 워치8 시리즈’ 등 다양한 갤럭시 제품도 할인된 가격으로 살 수 있다.

삼성전자는 행사 모델 구매 시 사용할 수 있는 10% 할인쿠폰도 지급한다. 삼성카드와 하나카드 이용 고객에게는 청구 할인과 함께 무이자 할부 혜택까지 제공한다. ‘AI 구독클럽’에 가입해 2개 품목 이상 구매하면 모바일 올리브영 3만원권을 추가 증정한다.