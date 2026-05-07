일본 3상서 IV→SC 제형 전환 시 유효성·안전성 확인 102주 사후분석 결과 공개…치료 중단 환자 신속 회복 심포지엄·제품 설명회 통해 글로벌 처방 신뢰도 제고

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온이 세계 최대 규모의 소화기학회에서 자가면역질환 치료제 ‘CT-P13 SC(램시마SC, 미국 제품명 짐펜트라)’의 최신 임상 데이터를 대거 공개하며 제품의 학술적 경쟁력을 입증했다.

단순히 제형을 전환하는 단계를 넘어, 불가피하게 치료가 중단됐던 환자들을 위한 새로운 치료 전략을 제시하며 현지 의료진의 주목을 받았다.

7일 셀트리온에 따르면 회사는 지난 2일부터 5일까지(현지시간) 미국 시카고에서 열린 ‘2026 미국소화기학회(DDW)’에 참가해 2건의 포스터 발표와 심포지엄 등을 성료했다. DDW는 소화기 질환 분야 전문가 1만3000명 이상이 참석하는 세계 최고 권위의 학술대회다.

학회 첫날 셀트리온은 크론병(CD) 환자를 대상으로 일본에서 진행한 CT-P13 SC의 임상 3상 44주 결과를 최초로 공개했다. 연구 결과, 기존 정맥주사(IV) 제형으로 임상적 관해에 도달한 환자가 피하주사(SC) 제형으로 전환 투여한 이후에도 우수한 내약성과 안전성이 유지되는 것으로 나타났다. 이는 환자의 투약 편의성을 높이면서도 치료 효과를 안정적으로 지속할 수 있음을 뒷받침하는 근거다.

크론병 및 궤양성 대장염(UC) 환자를 대상으로 진행한 글로벌 임상 3상의 102주 사후 분석(post-hoc) 결과도 발표됐다. 특히 IV 치료 중단 후 최소 16주 이상 위약을 투여받아 치료 공백이 발생한 환자군에게 CT-P13 SC 240㎎을 투여한 결과, 신속한 임상 반응 회복과 102주 시점까지의 우수한 유지 효과가 확인됐다. 이는 치료가 불가피하게 중단됐던 환자들에게 짐펜트라가 효과적인 복구 전략이 될 수 있음을 시사해 현장 의료진의 호평을 받았다.

학술 마케팅 활동도 다각적으로 전개됐다. 셀트리온은 ‘염증성 장질환(IBD)에서의 피하주사 치료’를 주제로 심포지엄을 열고 실제 임상(Real-world) 데이터를 바탕으로 한 최적화 활용 방안을 논의했다. 또한 제품 설명회 세션을 통해 궤양성 대장염 및 크론병 유지 요법에서 차별화된 치료 접근법을 제공하는 미국 식품의약국(FDA) 승인 피하주사형 인플릭시맙으로서의 짐펜트라를 집중 조명했다.

셀트리온은 이 같은 임상적 근거를 바탕으로 글로벌 처방 신뢰도를 높여나갈 계획이다. 셀트리온 관계자는 “이번 학회에서 CT-P13 SC의 우수한 치료 효능을 다시 한번 입증하며 글로벌 의료진의 신뢰를 확인했다”며 “의료 현장의 니즈를 반영한 탄탄한 임상 데이터를 지속적으로 확보해 글로벌 전역으로 처방 성장세를 가속화할 것”이라고 밝혔다.