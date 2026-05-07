창업기업에 제조 협력 기반 마련 소공인에게는 새로운 수요 창출 ‘모두의 창업’에 소공인 자료 축적

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 창업기업과 소공인이 공동으로 제품을 개발하는 협업 과제 43개를 최종 선정했다고 7일 밝혔다. 선정 과제에는 최대 1억원을 지원한다.

이번 시범사업은 설계는 창업기업이 맡고, 제작은 소공인이 수행하는 협업 방식으로 시행된다. 창업기업은 신뢰할 수 있는 제조 협력기업을 확보하고, 소공인은 새로운 고객과 판로를 확보할 수 있다.

이번 선정된 과제에는 숯 잉크를 활용한 한지 포장재, 전통주 기반 아이스크림, 갯벌 주행 이동장치, 지능형 금형 체계(시스템) 등 기술과 소비재를 연계한 다양한 협업 사례가 포함됐다.

중기부는 이번 시범사업과 연계해 ‘모두의 창업’ 플랫폼에 소공인 자료를 축적하고, 창업기업–제조기업 간 연결 기능도 강화할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 시범사업은 창업기업과 소공인이 서로의 고객이 되는 협업 구조를 만들어가는 첫걸음”이라며 “정부는 ‘좋은 중매자’로서 현장의 개선 과제를 보완하면서, 작은 기업과 아이디어를 연결하는 새로운 시장을 지속 확대해 나가겠다”라고 말했다.

한편 모두의 창업 프로젝트는 창업 도전자에게 사업화 자금과 멘토링 등을 지원하는 사업으로, 중기부는 최종 참가자 5000명을 선발한다. 개시 37일 만에 신청자 2만명을 돌파했으며 오는 15일 신청이 마감된다.