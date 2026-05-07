[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 ‘퀀텀 맥스 패스트(QUANTUM MAX FAST)’ 드라이버의 스페셜 에디션 ‘로즈 골드’를 국내 공식 출시한다고 7일 밝혔다.

맥스 패스트는 캘러웨이 드라이버 라인업에서 초경량 설계를 기반으로 편안한 스윙과 빠른 헤드 스피드를 구현하도록 개발된 모델이다. 스윙 스피드가 빠르지 않은 골퍼나 가벼운 스윙을 선호하는 골퍼들에게 폭넓은 선택지로 자리 잡아왔다.

이번 퀀텀 맥스 패스트 로즈 골드 에디션은 기존 맥스 패스트의 퍼포먼스를 유지하면서 여성 골퍼들의 취향을 반영한 감각적인 디자인 요소를 더한 것이 특징이다. 헤드에는 은은한 메탈릭 로즈 골드 컬러를 적용해 빛의 각도에 따라 깊이감 있는 광택을 연출하며, 필드 위에서도 세련된 존재감을 드러낸다.

캘러웨이의 트라이-포스(Tri-Force) 페이스 구조와 차세대 Ai 최적화 페이스가 적용됐다. 헤드에는 360° 카본 섀시가 적용됐다. 또한 8가지 로프트 및 라이 세팅이 가능한 옵티핏 호젤 시스템을 적용해 골퍼의 스윙 스타일에 맞춘 정교한 구질 조절이 가능하다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “퀀텀 맥스 패스트 로즈 골드 드라이버는 기존 맥스 패스트의 초경량 퍼포먼스를 기반으로 여성 골퍼들의 취향을 반영한 스페셜 에디션”이라며 “편안한 스윙과 감각적인 디자인을 동시에 중요하게 생각하는 골퍼들에게 새로운 선택지가 될 것”이라고 말했다.

한편, 캘러웨이골프 코리아는 ‘퀀텀 맥스 패스트 로즈 골드’ 드라이버 출시를 기념해6월 7일까지 해당 제품 구매 고객을 대상으로 항공커버를 증정하는 프로모션을 진행한다.