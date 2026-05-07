드라이빙 퍼포먼스 한층 강화 오버부스트 출력 571마력 부가세 포함 1억3300만원부터

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐코리아가 마칸 일렉트릭 라인업의 드라이빙 퍼포먼스를 한층 강화한 ‘신형 마칸 GTS 일렉트릭’을 국내 시장에 출시, 고객 인도를 시작한다고 7일 밝혔다.

신형 마칸 GTS 일렉트릭은 마칸 터보 일렉트릭과 동일하게 강력한 리어 액슬 전기 모터를 장착한다. 특히, 고성능 파워트레인과 전자식 리어 디퍼렌셜 록, 스포츠 에어 서스펜션의 결합을 통해 최고출력 516마력, 최대토크 97.4㎏∙m를 발휘하며, 런치 컨트롤 시 오버부스트 출력은 571마력이다. 정지상태에서 100㎞/h까지 가속하는 데 3.8초, 200㎞/h까지는 13.3초 소요되며 최고 속도는 250㎞/h다.

특히, 100㎾h 용량의 고전압 배터리를 탑재해 최대 437㎞의 주행거리(WLTP 기준)를 제공한다. 급속 충전기 사용 시 최대 270㎾ 출력으로 배터리를 10퍼센트에서 80퍼센트까지 충전하는 데 21분이 채 걸리지 않는다.

아울러 ‘트랙 엔듀런스 모드’가 포함된 스포츠 크로노 패키지, 빠른 응답성의 전자식 포르쉐 트랙션 매니지먼트(ePTM) 사륜구동 시스템과 포르쉐 토크 벡터링 플러스도 기본 사양으로 탑재된다.

또한, GTS 전용으로 조율된 스포츠 에어 서스펜션은 기존보다 10㎜ 낮은 차체 높이와 전용 댐퍼 및 안티 롤 바 세팅을 통해 탁월한 민첩성과 코너링 정밀성을 제공한다.

외관은 모든 포르쉐 GTS 모델의 시그니처 요소인 전면, 측면, 후면의 블랙 컬러 마감 디테일이 적용되며, 틴티드 매트릭스 LED 헤드라이트와 에어블레이드 상단의 강한 윤곽을 강조했다.

인테리어는 블랙 컬러의 부드러운 가죽 마감과 확장된 레이스 텍스 소재를 적용해 GTS의 스포티한 감성을 실내에 반영한다. 다기능 GT 스포츠 스티어링 휠, 센터 콘솔과 도어 패널의 팔걸이, 대시보드, 18방향 조절식 스포츠 시트의 센터 패널 등에도 같은 소재를 사용했다.

GTS 특징은 디지털 콕핏에도 적용된다. 중앙 디스플레이의 3D 차량 그래픽에는 차량 외관 컬러가 반영되며, 계기판에는 ‘GTS’ 레터링이 표시된다. 스포츠 크로노 패키지를 통해 랩 타임, 주행 데이터 등을 중앙 디스플레이의 전용 앱에서 확인할 수 있다.

신형 마칸 GTS 일렉트릭의 판매 가격은 부가세를 포함해 1억3300만원부터다.