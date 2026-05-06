세계 3위 해운사, “몰타 국적에 필리핀 선원들”

[헤럴드경제=고재우 기자] 세계 3위 해운사인 프랑스의 CMA CGM이 호르무즈 해협에서 피격됐다. 해당 선박을 강타한 발사체는 이란 해안에서 발사된 것으로 알려졌다.

6일(현지 시간) 연합뉴스에 따르면 세계 3위 해운사인 프랑스의 CMA CGM은 자사 선박 ‘산 안토니오’ 호가 전날 오후 호르무즈 해협을 통과하던 중 공격받았다고 밝혔다.

이번 공격으로 승무원들이 다치고, 선박에 피해가 발생했다고 로이터 통신이 전했다. 다친 승무원들은 현재 의료 지원을 받고 있는 것으로 알려졌다.

해당 선박은 이란의 미사일 공격을 받았을 것으로 추정된다. 이란 혁명수비대 해군사령부는 전날 엑스(X·옛 트위터)에 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박은 이란이 지정한 항로만 이용하라며 이를 어길시 군사적 대응에 직면할 것이라고 경고한 바 있다.

프랑스 일간 르파리지앵은 소식통을 인용해 해당 선박이 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘프로젝트 프리덤’(해방 프로젝트)의 일환으로, 당시 다른 상선 한 척과 함께 미 해군의 호위를 받고 있었다고 알렸다.

특히 해당 선박을 강타한 발사체가 이란 해안에서 발사됐으며, 이로 인해 선박 기관실에 불이 났다고 덧붙였다.

모드 브레종 프랑스 정부 대변인은 이날 국무회의 후 브리핑에서 “어제 CMA CGM 소속 선박을 겨냥한 포격은 호르무즈 해협 상황이 여전히 위험하다는 걸 명백히 보여준다”고 밝혔다고 일간 르몽드가 전했다.

한편 필리프 타바로 프랑스 교통장관은 이날 아침 라디오 프랑스 앵포에 출연해 현재 호르무즈 해협 인근에 프랑스 관련 선박 총 59척의 발이 묶여 있다고 밝혔다. 현지에 있는 프랑스 선원 26명이 열악한 환경에서 지내고 있다고도 덧붙였다.