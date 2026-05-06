증거 인멸 정황 포착…구속 영장 신청도

[헤럴드경제=고재우 기자] 경찰이 길 가던 고등학생들을 상대로 흉기를 휘두른 묻지마 공격 피의자에 대해 사이코패스(반사회적 인경장애) 검사를 실시한다.

또 장씨에 대해 구속영장 신청은 물론, 신상정보 공개 여부도 심의한다.

6일 연합뉴스에 따르면 광주경찰청은 살인·살인미수 혐의로 긴급체포한 장모(24) 씨의 신병 구속 절차를 마무리하는 대로 사이코패스 진단 검사(PCL-R)를 실시할 예정이다.

장씨는 전날 0시 11분께 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 길거리에서 고교 2학년 A(17)양을 흉기로 살해하고, 고교 2학년 B(17)군에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의를 받고 있다. 당시 인근을 지나던 B군은 A양의 비명을 듣고 현장에 다가갔다가 장씨가 휘두른 흉기에 다쳤다.

사이코패스 진단 검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 성격적 특성을 수치화하는 방식으로, 20개 문항(총점 40점)으로 구성된다. 국내에서는 통상 25점 이상이면 사이코패스로 분류된다.

경찰은 장씨가 일면식도 없는 고등학생을 대상으로, 특별한 이유 없이 범행을 벌였다는 점에서 해당 검사가 필요하다고 판단했다.

이와 함께 범행 경위와 동기 파악을 위한 수사도 이틀째 이어지고 있다. 장씨는 범행 직후 자신의 SUV(스포츠유틸리티차량)를 몰고 달아난 뒤, 현장에서 멀지 않은 곳에 차량과 범행에 사용한 흉기를 버린 것으로 알려졌다. 이후 택시와 도보 이동을 반복하며 첨단지구 일대를 배회했고, 이 과정에서 무인세탁소에 들러 혈흔이 묻은 외투를 세탁하는 등 증거 인멸 정황도 확인됐다.

아울러 경찰은 이날 오후 장씨에 대해 구속영장을 신청했다. 신상정보 공개 여부도 조만간 심의할 예정이다.