서울시 직원들 익명으로 글 올리는 ‘블라인드’에 특정학교 실국장들 정치성향 드러낸다는 비판 글부터 누굴 뽑을 것인가를 묻는 내용까지 올라와 정치 중립을 지켜야 할 공무원들 행태 비판 목소리 커여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“a대 출신 실국장들 정치성향 왜 자꾸 드러냄?”

“녹음 다 해두긴했는데 적당히 해야지...비상연락망에 어디 사는지 보면 이해가 되긴 해...”

서울시청 직원들의 익명 게시판인 블라인드에 6일 올라온 글들이다.

또 다른 글은 “이제 자기들 세상이라고 생각하는 듯” “ 그걸 녹음해서 어따 쓰게”

서울시장 선거가 28일 앞으로 다가오면서 서울시청 근무 공무원들 중 이상한(?) 말들을 하는 간부들을 비판하는 글이 블라인드에 올라와 눈길을 끈다.

또 3주전 올라온 글에는 ‘다들 서울시장 누구 뽑을 거임?’이란 글과 ‘다음 시장님에 대한 직원들 민심은?’이란 글과 투표 상황도 표시돼 있다.

서울시 간부는 이날 “정치적으로 중립이 중요한 시기에 이런 이상한 글을 올리는 것을 보니 바람직해보이지 않는다”고 비판했다.