- 산림청, 산림소득 분야 지원사업 등 지역 특화 임산물 발굴과 생산지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 산촌 경제 활성화를 위해 지역의 산림 자원을 활용한 소득원 창출이 그 어느 때보다 중요하다.

산림청은 ‘이달의 임업인’으로 전북특별자치도 장수군에서 두릅을 재배하는 하늘내 참두릅 김숙이(65세) 대표를 선정했다고 6일 밝혔다.

이달의 임업인은 선정은 산림청이 지난 2022년 부터 임업인의 소득증진과 먹거리 찰출을 지속적 지원키 위한 사업이다.

김숙이 대표는 10여 년 전 남편의 고향인 장수로 귀산촌해 처음에는 수박과 같은 농산물을 재배했으나, 일손이 많이 들고 소득이 낮아 고민하던 중 임야를 활용한 두릅 재배의 가능성을 보고 품목을 전환했다.

두릅은 봄철 입맛을 돋우는 대표적인 산나물로, 영양소가 풍부하고 맛과 향이 뛰어나 ‘산나물의 왕’이라고도 불린다. 체내 염증을 완화하고 항산화 효능이 있어 건강에 좋다. 한 가지에 하나의 새순이 자라나기에 수확량이 적어 귀한 대접을 받는다.

김 대표는 이러한 두릅의 가치과 수익성에 주목해 재배를 결심했다. 두릅 생육에 적합한 해발고도 500~600m의 산자락에 5헥타르(이하 ha) 규모의 두릅 재배지를 조성했다. 성과가 좋아 2025년에는 산림청의 ‘산림소득분야 지원사업’의 도움을 받아 10ha 규모의 대면적 산림작물 생산단지로 성장시켰다.

장수군의 청정고랭지에서 생산된 김 대표의 두릅은 최상품으로 인정받고 있다. 특히 일교차가 큰 덕분에 신선도가 높고 맛과 향이 좋아 소비자들에게 호평을 얻고 있다. 현재 김 대표는 두릅을 서울 가락동 농수산물도매시장으로 납품하고 있으며, 지난해 6000만 원의 소득에 이어 올해는 1억 원의 소득을 기대하고 있다.

산림청은 지역 특화 임산물의 발굴과 생산 지원을 통해 임업인의 소득 증진과 미래 먹거리 창출을 지속적 지원할 방침이다.