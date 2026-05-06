중동전쟁 장기화 여파 ‘환율급등 자금공백’ 대처 중기중앙회·BNK와 원자재 공동구매 자금 조성

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 기존보다 5000억원 늘어난 추가경정예산을 편성해 총 1조3680억원의 ‘중소기업 운전자금’을 공급한다고 6일 밝혔다. 중동전쟁 장기화에 따른 대외 불확실성 확대로 기업의 경영부담이 가중된 가운데 운전자금을 확대공급해 환율급등에 따른 자금공백을 줄이고 안정적 경영활동을 돕기 위한 조치다.

시는 금년내 대출만기가 도래하는 운전자금 이용기업의 원금상환을 6개월 미뤄주고, 1.0~2.5% 이차보전도 지원해 이자부담을 줄여주기로 했다. 이를 위해 중소기업중앙회 부산울산본부, BNK 부산은행과 손잡고 1000억원 규모의 원자재 공동구매 특화 금융지원 자금을 조성한다. 기업당 최대 8억원, 명문향토기업은 최대 10억원까지 지원한다.

이밖에 시는 글로벌 리스크 대응 특별자금 2000억원과 환율케어 특별자금 2000억원을 마련해 지역기업에 공급하고, 8000억원 규모의 소상공인 자금도 지원하고 있다. 지난달 부산상공회의소에 따르면, 상반기 주요 경영 리스크 요인은 원자재·에너지 비용 상승(43.3%), 환율 변동성 확대(31.7%), 소비 회복 둔화(10.5%) 순으로 조사돼 자금지원 등 제도적 대응이 필요한 것으로 나타났다.

김봉철 시 디지털경제실장은 “대외 불확실성 확대로 기업경영 부담이 가중된 상황을 고려해 자금지원을 확대했다”며 “경제 여건을 면밀히 점검하고 적기에 정책자금을 공급해 기업들이 안정적으로 경영에 전념할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.