대상 ‘가로인들, 커피를 마시자’, 금상 ‘동영, New Era’

한중일 등 189개팀 창작곡 겨뤄, 선배 가수 축하공연도

한국을 비롯해 중국, 일본, 몽골 등 국내외 대학(원)생으로 구성된 189개팀이 참여한 ‘2026 한강대학가요제’ 영예의 대상은 그룹 ‘가로인들’이 부른 ‘커피를 마시자’가 차지했다.

대학생들의 순수 창작곡 경연무대인 ‘2026 한강 대학가요제’ 본선무대가 지난 2일 오후 7시 서울 잠원한강공원 특설무대에서 3만명의 관중이 참석한 가운데 성황리에 개최됐다.

특히 ‘2026 한강 대학가요제’는 한국을 비롯해 중국·일본·몽골 등 4개국 10개 팀이 참여하는 국제 경연 무대로 펼쳐졌다.

서울시가 주최한 한강 대학가요제는 과거 70~80년대 인기를 끌었던 대학가요제의 명맥을 잇기 위해 3년전 처음 부활시킨 순수 창작가요제로 록, 팝, 알앤비(R&B), 시티팝, 퓨전국악 등 다양한 장르의 음악 문화를 육성하기 위해 마련됐다.

대상을 차지한 가로인들은 송재원, 김찬우, 박종민, 홍성욱(서울예대, 호원대, 동아방송예술대) 학생들로 구성됐다. 현대인들이 애정하는 커피를 주제로 ‘커피를 마시자’를 경연곡으로 들고나와 주목을 받았다.

금상은 호원대 학생(김동영, 김동훈, 박예빈, 서한울, 심다연, 오주현, 이다희, 최이삭)들로 구성된 동영의 ‘New Era’가 차지했다.

은상은 경희대 학생들로 구성된 박해원밴드(박해원, 안재현, 손현서, 신준, 진윤상)의 ‘나의 지구는’, 동상은 이화여대, 한양대 학생들로 구성된 황생(黃生:박설하, 강고운, 나오영, 문지윤, 박예진, 정새하)의 ‘박타’가 영광을 차지했다.

이외에도 청춘공감상은 호원대, 서울시립대, 정화예술대, 서경대 연합팀인 김태영밴드(김태영, 박상민, 조재현, 한로이)의 ‘그럴 수도 있지 뭐’와 서울예대 학생들로 구성된 332블루스(양재완, 김지호, 미로 로건, 박시원, 염시후, 이윤성, 이진원)의 노래, ‘새장’이 차지했다.

심사위원으로는 작곡가 김형석이 위원장을 맡고, 작사가 김이나, 가수 하림·정승환, 오마이걸 효정이 현장에서 창작성과 예술성, 스타성 등을 평가했다.

올해 한강 대학가요제에는 초대가수로 STAYC(스테이씨), 도드리, 최유리, 이무진, 옥상달빛, 비비(BIBI), 박재정(with 설윤), 터치드가 멋진 응원의 무대를 선보였고, 진행은 남현종 아나운서와 레드벨벳 웬디가 맡았다.

대상팀인 가로인들과 금상팀인 동영에게는 각각 2000만원과 1000만원의 상금 외에도 인도네시아 자카르타, 몽골 울란바토르 해외공연 기회가 주어지며, 이밖에 은상(500만 원), 동상(300만 원), 청춘공감상 2팀(각 100만 원)에도 상금과 함께 음원 발매 기회가 주어질 예정이다.