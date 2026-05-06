ESG 진단부터 설비·인증 지원까지 연계 CBAM·공급망 실사 대응 위한 협업 체계 구축 대기업 협력사 중심 ESG 경영 지원 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 대·중소기업·농어업협력재단이 글로벌 ESG 규제 강화에 대응하기 위해 협력 체계를 구축한다. 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM)와 공급망 실사지침(CSDDD) 등 강화되는 규제에 맞춰 중소·중견기업 지원을 확대하겠다는 취지다.

코트라와 협력재단은 6일 ESG 대응 및 지속가능 경영 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양 기관은 이번 협약을 계기로 수출기업의 ESG 대응 역량 강화와 공급망 경쟁력 확보를 위한 공동 사업을 추진할 계획이다.

이번 협력은 개별 기업이 ESG 규제에 단독 대응하기 어려운 현실을 반영했다. 특히 대기업 협력사 역할을 하는 중소·중견기업을 중심으로 ESG 경영 체계를 지원하는 데 초점을 맞췄다.

양측은 협약을 통해 ESG 협력사업 공동 기획과 공급망 우수 사례 발굴, ESG 경영 우수기업 인센티브 제공 등을 추진한다. 새롭게 마련한 ‘공급망 ESG 지원사업’을 통해 기업들이 겪는 인증, 설비 투자, 규제 대응 부담 등을 줄이겠다는 구상이다.

코트라는 해외 네트워크를 바탕으로 ESG 관련 정보 제공과 심층 컨설팅을 맡고, 협력재단은 상생협력기금을 활용해 설비 도입과 인증 취득 등 후속 지원을 담당한다. ESG 진단부터 실제 개선 작업까지 연계하는 일종의 원스톱 지원 체계를 구축하겠다는 설명이다.

강경성 코트라 사장은 “글로벌 ESG 규제는 개별 기업 과제를 넘어 공급망 참여 기업 전반의 생존 전략이 되었다”며 “이번 협약울 통해 중소중견기업들이 글로벌 공급망 규제에 적절히 대응하는 것은 물론, 새로운 경쟁력을 갖추는 계기가 될 수 있도록 든든한 디딤돌 역할을 하겠다”고 말했다.