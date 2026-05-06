[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 사람의 언어를 이해하고 로봇들이 협업해 공정을 운영하는 제조 특화 인공지능(AI) 기술이 개발됐다. 고질적인 인력난을 겪는 지역 중소 제조기업의 공정 전환 장벽을 낮출지 주목된다.

한국전기연구원(KERI) 인공지능연구센터 이주경 박사팀은 국립창원대학교와 공동으로 ‘자율제조 다중 에이전트 AI’ 기술을 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 거대언어모델(LLM)을 기반으로 작동한다. 작업자가 말로 명령을 내리면 언어, 시각, 제어 담당 AI들이 소통하며 스스로 작업 시나리오를 수립하고 실행한다. 기존에 수일씩 걸리던 로봇 코딩 및 공정 재설정 작업을 1시간 이내로 단축할 수 있다.

다만, 실제 중소기업 생산 현장에 직접 적용된 단계는 아니다. 이주경 KERI 선임연구원은 “현재 실제 현장 적용 사례는 없으며 소규모로 검증을 진행 중인 단계”라며 “연구소 내 워크숍 레벨에서 1~2개 도메인을 대상으로 적용해 검증을 이어가고 있다”고 설명했다.

도입 비용과 기존 구형 장비와의 호환성은 뛰어난 편이다. 기존 로봇이나 제어 장치를 교체할 필요 없이 소형 제어기만 추가하면 연동할 수 있다.

이 연구원은 “구형 장비라도 약 10만원 내외의 소형 제어기만 추가하면 연동할 수 있도록 구현하고 있다”며 “장비 교체 비용이 거의 들지 않고 세팅 기간도 기존 방식보다 크게 단축될 것”이라고 강조했다.