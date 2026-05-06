[헤럴드경제=김주리 기자] ‘충주맨’으로 인기를 끌었던 유튜브 채널 ‘충주시’가 구독자 80만 명 선을 다시 회복하고 있다.

5일 충주시 유튜브 채널 ‘충TV’를 운영하는 최지호 주무관은 5일 ‘충주맨’ 김선태 전 주무관을 언급하며 “잘 되길 바라는, 응원하는 마음뿐”이라고 말했다.

이날 ‘충TV’ 채널에는 ‘80만 구독자 감사합니다, 겸손걸의 낮은 자세 토크’라는 제목으로 4분 42초 분량의 영상 한 편을 올렸다. 충주시 유튜브는 올해 2월 구독자가 97만 명을 웃돌다가 같은 달 김 전 주무관의 퇴직 소식이 전해진 이후 구독자가 75만 명대까지 떨어졌다. 하지만 최 주무관이 ‘추노’ 등을 패러디한 영상을 올리며 약 3개월 만에 80만 구독자로 끌어올렸다.

이날 게재된 영상에서 최 주무관은 이를 기념해 반쯤 누운 낮은 자세로 ‘Q&A’ 시간을 가졌다.

최 주무관은 김 전 주무관 퇴사 소식을 들었을 때 심정을 묻는 구독자 질문에 “‘올 것이 왔다’ ‘재앙이 왔구나’ 생각했다”며 “평소에도 좀 수상하긴 했다. 인수인계를 너무 잘해주고 채널에 뭘 올리든 믿고 맡기는 느낌이었다”고 했다.

이어 “김선태 채널에 게스트로 출연시키기 vs 김선태를 게스트로 출연시키기”라는 양자택일 질문에는 “제가 김선태 채널에 나가서 얻는 게 뭐냐. 김선태를 채널에 게스트로 출연시키겠다”라고 말해 웃음을 더했다.

최 주무관은 ‘김 전 주무관이 언제 부럽나’라고 묻자 “같이 영상 편집도 하고 업로드도 했다. (지금이랑 그때랑) 크게 달라 보이진 않는데 이게 몇 천 만 원, 수억 원(이 됐다)”이라고 농담하면서도 “워낙 어나더 레벨이라 부럽진 않다. 팀장님(김 전 주무관)만의 고충이 또 있으니까 잘 되길 바라는 응원하는 마음 뿐”이라고 했다.

또 최근 김 전 주무관을 만난 사실을 공개하며 “얼굴에 윤기가 나더라. 역시 바깥 물이 좋더라. 행복해 보여서 다행”이라고 말했다.

한편, 김선태 전 팀장은 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 통해 ‘충주맨’이라는 별칭으로 대중적인 인지도를 쌓았다.

그의 파격적인 홍보 전략에 힘입어 충주시 공식 유튜브 채널은 구독자 수 100만 명에 육박하는 성과를 거뒀으며, 김선태는 이 같은 공로를 인정받아 7년 만에 6급 주무관으로 초고속 승진하는 이례적인 기록을 세웠다. 또한 승진 이후 1년 만에 뉴미디어팀 팀장 보직을 맡기도 했다.