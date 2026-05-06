블랙 디테일 적용한 플래그십 SUV 온라인 선착순 판매 마일드 하이브리드·플러그인 하이브리드로 구성

[헤럴드경제=정경수 기자] 볼보자동차코리아가 플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘XC90 블랙 에디션’을 한정 판매한다.

볼보자동차코리아는 XC90 블랙 에디션을 오는 12일 오전 10시부터 온라인 판매 플랫폼인 ‘볼보자동차 디지털 숍’을 통해 총 55대 한정 판매한다고 6일 밝혔다.

이번 모델은 XC90 기반의 한정판 사양으로, 외관과 실내 곳곳에 블랙 전용 디자인 요소를 적용한 것이 특징이다. 판매 물량은 마일드 하이브리드(B6) 30대와 플러그인 하이브리드(T8) 25대로 구성된다.

외장은 오닉스 블랙 컬러를 중심으로 전면 로고와 후면 레터링, 휠 등에 블랙 디테일을 더했다. 실내에는 차콜 색상 나파 가죽 시트와 체커드 알루미늄 장식을 적용했다.

차량에는 볼보의 차세대 사용자 인터페이스인 ‘볼보 카 UX’와 네이버 웨일 브라우저가 기본 탑재된다. 11.2인치 센터 디스플레이와 12.3인치 운전자 디스플레이를 통해 주요 기능을 조작할 수 있으며, 스트리밍 콘텐츠 이용도 가능하다.

안전 사양도 포함됐다. 고강도 강철 기반 안전 케이지와 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등이 기본 적용된다.

파워트레인은 두 가지다. B6 마일드 하이브리드는 최고출력 300마력, T8 플러그인 하이브리드는 최고출력 462마력을 발휘한다. T8 모델은 1회 충전 시 최대 56㎞까지 전기 모드 주행이 가능하다.

XC90 블랙 에디션은 최상위 울트라 트림 기반으로 제작됐으며, 에어 서스펜션과 전용 액세서리 패키지도 포함된다.

판매 가격은 B6 모델이 1억90만원, T8 모델이 1억1720만원이다.