누적 이용자 700만명…고객 유입 효과

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점의 프리미엄 큐레이션 전문몰 ‘더현대 하이(Hi)’가 론칭 한 달 만에 신규 가입 회원 수 23만명을 돌파했다고 6일 밝혔다.

이는 같은 기간 더현대닷컴과 현대식품관 투홈의 신규 회원 합산 수보다 7배 많은 수준이다. 신규 가입 고객 중 상품 결제까지 마친 고객 비중도 30%에 달했다.

더현대하이의 한 달간 누적 이용자 수는 700만명으로 집계됐다. 하루에 20만명 넘게 방문했다. 더현대닷컴과 현대식품관 투홈 회원 중 1년 이상 구매 이력이 없다가 더현대 하이에서 구매를 재개한 고객 수는 한 달간 3만명을 웃돌았다.

현대백화점은 차별화된 큐레이션 서비스와 입점 업체의 경쟁력 등이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했다. 더현대 하이는 업계 최초로 글로벌 백화점 ‘봉마르쉐(Le Bon Marché)’와 고급 식품관 ‘라 그랑드 에피세리(La Grande Épicerie de Paris)’를 입점시켰다. 전체 접속 고객 중 절반가량이 라 그랑드 에피세리 전문관을 방문했고, 매출은 목표 대비 3배 이상을 기록했다.

더현대 하이의 ‘미 스페이스(Me Space)’에는 한 달간 2500개 이상의 콘텐츠가 게시됐다. 미 스페이스는 고객이 직접 큐레이션 콘텐츠를 생산하며 소통할 수 있도록 만든 채널이다.

현대백화점 관계자는 “앞으로도 차별화된 MD와 서비스 등을 지속 선보이며 디지털 럭셔리의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.