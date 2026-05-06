울산교육청-현대자동차 협력 ‘이동식 안전 체험 트럭’ 운영

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산광역시교육청이 현대자동차㈜와 함께 6일부터 오는 11월까지 학교와 기관의 작업 현장에 안전 문화를 확산하는 ‘찾아가는 산업안전 체험교육’ 프로그램을 운영한다.

교육은 최신 체험 장비인 이동식 산업안전 체험 트럭을 활용해 기존 강의식 전달 방식에서 벗어나 실제 위험 상황을 직접 체험하는 방식으로 진행된다.

체험 트럭에서는 ▷안전화·안전모 충격 체험 ▷끼임 사고 체험 ▷감전 체험 ▷심폐소생술 체험 ▷위험 요인과 안전운전 가상현실(VR) 체험 등 실제 사고 상황을 반영한 프로그램을 제공, 참여자들이 현장에서 발생할 수 있는 다양한 위험 요소를 체험하며 예방 수칙을 익힐 수 있다.

참여를 희망하는 학교와 기관은 매월 25일까지 ‘교육행정 데이터통합관리시스템’으로 신청하면 된다.

이번 체험교육에 활용되는 산업안전 체험 트럭은 현대자동차㈜가 지역사회의 산업안전 교육을 강화하기 위해 개발한 장비로, 올해 처음 도입했다.

울산교육청 관계자는 “이번 체험 중심의 안전교육이 실제 행동 변화를 끌어내는 교육으로 진행됨으로써 노동현장 등에서 안전 문화를 강화하면서 사고 예방에 실질적인 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.