[헤럴드경제=민성기 기자] SK하이닉스가 창사 이래 최대 실적을 기록하고는 가운데 SK하이닉스 점퍼가 실제 중고거래 판매 품목으로 나오면서 눈길을 끌고 있다.

5일 중고거래 플랫폼 당근에 따르면 이날 올라온 판매 목록 중 SK하이닉스 점퍼에 대한 관심이 급증하고 있다. ‘최고의 소개팅룩’이라고 소개한 글쓴이가 중고거래 가격으로 제시한 금액은 4만원이다.

간절기 패딩으로 보이는 점퍼 오른쪽 가슴부분에는 SK하이닉스 로고가 새겨져 있다. 실제 SK하이닉스의 점퍼인지 진위 여부 확인은 어려우나 조회수가 빠르게 증가하며 중고거래 고객들 사이 관심 아이템으로 떠올랐다.

SK하이닉스 유니폼은 최근 예능 프로그램 ‘SNL 코리아’에서 콘텐츠로 등장하며 주목받았다. 손님인 김규원은 허름한 점퍼 차림의 대머리 남성으로 분장해 고급 의류 매장을 찾았고 점원 정이랑은 “당신 같은 사람이 살 곳이 아니다. 안 살 거면 입어보면 안 된다”라며 노골적으로 무시하는 제스처를 취했다.

그러나 김규원이 점퍼를 벗자 상황이 급변했다. 안에 입고 있던 조끼에는 ‘SK하이닉스’라는 로고가 적혀 있었고 정이랑은 표정을 바꾸며 “하이닉스느님?”(하이닉스+하느님)이라고 외치며 초롱초롱한 눈빛으로 손님을 극진히 안내하며 태도가 돌변한다.

최근 K하이닉스는 창사 이래 최대 실적을 기록하며 역대급 성과급에 대한 기대감을 한 몸에 받고 있다. 하이닉스 직원이나 주주를 부러워하는 각종 ‘하이닉스밈’이 생겨나고 있을 정도다.

이른바 ‘하닉고시’ 열풍이 불며, 서점가에선 하이닉스 수험서가 베스트셀러 1위에 올랐다. 고졸로 지원 자격을 제한한 생산직 모집 공고에 대졸자들이 학력을 낮춰 지원하려는 현상까지 나타났다.

한편, SK하이닉스는 올해 1분기 영업이익이 37조6103억원으로 지난해 동기 대비 405% 증가했고, 매출은 52조5763억원으로 198% 늘었다. 이처럼 반도체 초호황 속 SK하이닉스가 향후 몇 년간 성과금만 수십억원에 달할 것이란 전망이 나오고 있다.

증권가에서는 SK하이닉스가 반도체 슈퍼사이클(초호황기)에 힘입어 올해 연간 250조원의 영업이익을 달성할 것으로 내다보고 있다. 영업이익 250조원이 현실화할 경우 내년 초 지급될 ‘초과이익분배금(PS)’의 재원(영업이익의 10%)은 25조원에 이른다. 이를 전체 임직원 수(약 3만5000명)로 단순 계산하면 직원 1인당 평균 약 7억원(세전)의 성과급을 받게 된다.

주가도 고공행진이다. 지난 4일 SK하이닉스 주가는 전일대비 12.44% 오른 144만7000원을 기록하며 ‘140만닉스’에 올라섰고 시가총액도 처음으로 1000조원을 돌파했다.