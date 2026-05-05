[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]우곡그린복합영농조합법인은 지난 1일 법인 대표 및 회원, 관내 기관장 및 사회단체장 등 총 250여명이 참석한 가운데 직판장 개장식을 가졌다.

5일 고령군에 따르면 고령군 우곡면은 전국 최대 수박 주산지 중 하나로, 낙동강변의 비옥한 사질토와 풍부한 일조량 덕분에 수박 재배의 최적지로 꼽힌다.

뛰어난 기술과 친환경적으로 재배하여 50~60일 동안 충분히 익혀서 출하하기 때문에 아삭아삭한 식감에 13brix를 웃도는 고당도를 자랑한다.

지난 2011년도에는 국립농산물품질 관리원으로부터 ‘고령수박 지리적표시제 73호’로 등록돼 고령의 지리적 특성을 가진 농산물로 인증받은 바 있다.

우곡그린복합영농조합법인(대표 박명회)은 오는 25일까지 우곡수박의 우수성을 알리고 소비자들에게 신선한 먹거리를 제공하기 위해 직판장을 운영한다.

우곡그린복합영농조합법인 관계자는 “우리 법인 회원들이 자식처럼 정성껏 키운 우곡수박은 껍질이 얇고 과육이 치밀해 전국 어디에 내놔도 손색이 없다”며“많은 분이 직판장을 찾아 명품 수박의 진가를 확인하시길 바란다”고 밝혔다.

한수찬 우곡면 면장은“직판장 운영 기간 동안 방문객들이 불편함 없이 머물다 갈 수 있도록 안전과 편의 제공에도 최선을 다할 것”이라고 말했다.