브리트니 스피어스, 보호관찰 1년·오남용 방지교육 3개월

[헤럴드경제=이원율 기자]약물 관련 난폭운전으로 붙잡혀 논란이 된 팝 가수 브리트니 스피어스(44)가 유죄를 인정했다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)와 AFP통신 등은 캘리포니아주 벤투라 카운티 지방법원이 4일(현지시간) 스피어스에게 보호관찰 1년과 오남용 방지 교육 3개월을 명령했다고 전했다고 연합뉴스가 보도했다.

스피어스는 구류 1일, 벌금 571달러(약 84만원)도 선고받았다. 다만 스피어스는 난폭운전으로 체포된 후 하루 동안 구치소에 수감된 바 있기에 추가 구류는 면할 수 있었다.

스피어스 측은 음주 또는 약물과 관련 있는 난폭운전 혐의를 인정했으며, 이번 처분은 이에 따른 결정이었다고 한다.

변호인 마이클 골드스타인은 “상황을 따져볼 때 모두가 결론에 만족한다”며 “스피어스는 잘해 나갈 것이고, 우리 모두가 그녀를 응원하고 있다”고 밝혔다.

당초 검찰은 스피어스에 대해 ‘약물 또는 술 복용 후 운전’(DUI) 혐의로 기소했다. 다만 유죄 협상을 거쳐 조금 더 가벼운 혐의가 적용된 것으로 추정되고 있다.

스피어스는 지난 3월4일 벤투라 카운티에서 비정상적 고속 주행을 하던 중 현지 경찰에 붙잡혔다. 당시 경찰이 음주 측정을 진행했다. 스피어스는 약물 또는 음주의 영향을 받은 상황에서 운전했다고 경찰은 밝혔다.

다만 스피어스가 어떤 약물을 했는지에 대해선 검찰과 법원 모두 말을 아꼈다.

스피어스, 1990·2000년대 유명 스타

스피어스는 ‘톡식’, ‘베이비 원 모어 타임’ 등 인기곡으로 1990·2000년대에 사랑을 받았던 유명 팝스타다.

스피어스는 2000년대 미국 최고의 인기 가수 중 한 명이었으며, 세계적으로도 인지도가 높은 댄스 가수였다. 한때는 ‘팝의 공주’라는 칭호를 받으며 인기와 영향력을 행사하기도 했다. 음반 판매량 또한 당시 여가수 중에는 독보적 수준이었다.

다만, 스피어스는 그간 불안정한 행보로 몇 차례 구설에 오른 바 있다.

스피어스에 대해선 2007년 당시 삭발을 하고 사진기자의 차를 우산으로 치는 모습도 포착됐다. 이후 친부 제이미 스피어스가 법정 후견인을 맡았는데, 스피어스는 과도한 통제에 시달렸다고 주장하며 2021년 소송으로 후견인 제도에서 벗어날 수 있었다.

이후 2023년 회고록 ‘더 우먼 인 미’에서 아버지와 과도한 통제와 스타로서 힘들었던 삶을 공개하기도 했다.

스피어스는 2024년 당시 “절대로 음악 산업으로 돌아가지 않겠다”고 공언한 바 있다. 그는 최근 프라이머리 웨이브에 저작권을 포함한 자신의 음악 관련 모든 권리를 매각하는 행보도 보였다.

스피어스는 지난 달 자발적으로 재활원에 입소한 바도 있다.