[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 지난 2일 선비세상 주무대에서 열린 2026 영주 한국선비문화축제 개막식과 연계해 ‘제8회 대한민국 선비대상’ 시상식을 열었다.

올해 수상자는 이시형 세로토닌문화원장으로 상패와 시상금 1000만원이 수여됐으며 이 원장은 수상 직후 상금 전액을 지역 인재육성을 위한 장학금으로 기탁해 의미를 더했다.

이날 시상식은 수상자 선정 경과보고를 시작으로 엄태현 영주시장 권한대행의 선비대상 트로피와 시상금 전달, 수상자 소감 발표순으로 진행됐다.

이시형 원장은 정신건강의학 분야의 권위자다. 평생에 걸쳐 자기 수양과 공공성, 타인에 대한 배려를 바탕으로 선비정신의 현대적 가치를 널리 알린 공로를 인정받았다.

특히 뇌과학과 인문정신을 접목한 연구와 저술, 강연 활동을 통해 국민 정신건강 증진과 건강한 사회 구현에 기여해 왔다.

이시형 원장은 “이번 상은 어떤 훈장보다도 소중하다“며 ”우리 사회의 갈등과 아픔을 치유할 열쇠는 선비정신에 있다”고 말했다.

영주시 관계자는 “이번 시상식이 선비정신의 가치와 의미를 시민들과 함께 되새기는 뜻깊은 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.