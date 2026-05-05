8~10일 가락몰 3층 하늘공원에서 ‘제3회 전국빵지자랑’ ‘크랙크랙’ ‘팡파미유’ 등 참여… ‘성심당’ 케이크는 경품

[헤럴드경제=신상윤 기자] 이번 주말 수원 ‘코른베르그’, 성남 ‘크랙크랙’, 춘천 ‘파머스가든’ 등 유명 빵집이 가락농수산물종합도매시장에 모인다. ‘빵지순례객’들은 전국을 돌아다닐 필요 없이 가락시장에 가면 이 같은 빵집들의 신선한 빵을 맛볼 수 있다.

서울시농수산식품공사(이하 공사)는 가정의 달을 맞아 8∼10일 가락몰 3층 하늘공원에서 ‘제3회 전국빵지자랑’ 행사를 개최한다고 5일 밝혔다.

공사는 2024년 처음 빵축제를 개최했으며 지난해에는 2만여 명이 방문했다.

올해에는 ▷서울 15개 ▷경기·강원 각 3개 ▷대전 1개 등 총 22개의 유명 베이커리가 참여해 평소 접하기 어려운 빵을 현장에서 맛볼 수 있다.

파머스가든은 물론 강릉 ‘팡파미유’, 속초 ‘베이커리가루’ 등의 빵집이 지난해에 이어 참여하고, 코른베르그·크랙크랙은 올해 처음 참가한다.

이외에도 인디밴드 공연과 버블쇼, 매직쇼, 캐리커처, 페이스페인팅 등의 프로그램이 마련되며, 방문객을 위한 빵 소비쿠폰과 대전 ‘성심당’ 케이크, 가락몰 상품권 등 경품이 제공된다.

공사는 행사 기간 빵 판매 수익금의 일부를 가락시장 내 노숙인 무료급식소인 ‘하상바오로의 집’에 기부할 예정이다.

공사 관계자는 “단순한 먹거리 축제를 넘어 시민 참여형 콘텐츠를 결합한 따뜻한 행사”라며 “전국의 특색 있는 빵도 맛보고 5월의 날씨만큼이나 따뜻하고 특별한 추억을 만들 기회가 되길 바란다”고 전했다.