[헤럴드경제=정석준 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 4일 부산 북구선거관리위원회에서 부산 북구갑 보궐선거 예비후보로 등록했다.

한 전 대표는 이날 오후 직접 예비후보 등록 절차를 마친 뒤 기자들과 만나 “승리해서 북구의 미래 부산의 미래, 대한민국의 미래를 한동훈이 끝까지 바꾸겠다”고 밝혔다.

그는 “이번 선거에서 제가 승리하는 것은 폭주하고 있는 이재명 정권을 제대로 견제하는 보수가 재건되는 것”이라며 “그리고 잠시 보수가 보수의 모습을 잃고 일탈해 온 장동혁 당권파의, 국민의힘의 일탈을 정상화하는 것”이라고 말했다.

지역 공약에 대해서는 “다시 사람을 북갑으로 모이게 만들고, 만덕, 구포로 모이게 하고 돈이 모이게 해야 한다”며 “이제는 북갑이 부산의 1순위 대한민국의 1순위로 가야 한다”고 강조했다.

특히, 그는 청와대 AI미래기획수석이었던 하정우 더불어민주당 후보를 언급하며 “북구의 피지컬 AI를 도입하면 부산에 있는 근로자들은 직을 잃게 된다. 그런 정치로는 북구갑의 현실적인 생활 삶의 질을 발전시킬 수가 없다”고 직격했다.

국민의힘과의 단일화 가능성에 대해서는 “민주당에 지더라도 한동훈만은 막겠다는 정신상태를 문제삼고 싶다”며 “이는 제대로 된 정치가 아니다. 반드시 승리해 보수를 재건하고 국민의힘의 일탈을 정상화하겠다”고 말했다.

전날 구포시장 방문 중 불거진 ‘오빠’ 발언 논란과 관련해서는 “적절하지 않은 발언”이라면서도 “그런데 그 이후의 대응에서는 실망스럽고, 제가 이야기하는 것 자체가 아이에게 스트레스를 주는 행동이기 때문에 모든 국민들이 보시고 판단할 것”이라고 비판했다.