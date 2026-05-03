[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]더불어민주당 오중기 경북지사 후보는 지난 2일 포항 항구동에 마련된 선거사무소 개소식을 열고 선거캠프의 힘찬 출발을 알렸다.

이날 행사에는 정청래 더불어민주당 당대표, 조승래 사무총장, 임미애 경북도당위원장, 김태선 울산시당위원장, 한민수 당대표 비서실장, 박해철 대변인, 민병덕 을지로 위원장, 이인영 국회의원, 김주영 국회의원 등 민주당 지도부와 주요 당직을 맡은 국회의원 등 500여명이 참석했다.

정청래 대표는 축사를 통해 “‘경북을 일으킬 사람’이라는 슬로건이 감동적”이라며 “대구와 마찬가지로 경북 다해드림센터장을 맡겠다. 오중기가 하라는 것은 다 하겠다”고 밝혔다.

상임선대위원장을 맡은 이인영 국회의원은 “경북의 변화를 만들어가는 오중기 후보와 경북 주민들에게 의리를 지키고 싶어 참석했다”며 “경북 변화의 시작을 저도 함께 하겠다”고 했다.

임미애 경북도당 위원장은 “오중기가 바로 민주당의 역사다. 오중기 뒤를 받치는 기초단체장, 지방의회 출마자들과 함께 대한민국 민주주의의 역사를 더 넓고 깊게 만드는데 함께 하겠다”고 응원했다.

김부겸 대구시장 후보는 영상 축사를 통해 “오중기는 중앙정부와 국회를 설득해서 경북의 몫을 당당하게 가져올 배짱과 실력을 갖춘 일꾼”이라며 “이번에야 말로 오중기의 손을 꼭 잡아달라”고 오 후보 지지를 호소했다.

오중기 경북지사 후보는 인사말을 통해 “경북이라는 불모지에서 6번 낙선을 하면서도 긴 세월동안 민주당 간판을 지키며 지금까지 버텨왔다”며“그동안 해결하지 못했던 경북의 해묵은 숙제들 오중기가 대통령과 손잡고 확실하게 해결하겠다”고 말했다.

한편 이날 개소식이 끝나고 오중기 후보는 정청래 당대표와 함께 포항 죽도시장 민생현장 방문에 나섰다.