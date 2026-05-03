11언더 동타 조민규 꺾고 트로피 허인회, 스코어 번복돼 연장 불발

[헤럴드경제=조용직 기자] 송민혁이 제45회 GS칼텍스 매경오픈 골프대회(총상금 13억원)에서 연장전 끝에 생애 첫 승을 올렸다.

송민혁은 3일 경기도 성남시 남서울 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 마지막 날 1타를 줄여 합계 11언더파 273타로 조민규와 동타가 됐다. 송민규는 18번 홀(파4)에서 이어진 연장전에서 파를 잡아 보기에 그친 조민규에게 승리를 거뒀다.

2024년 KPGA 투어에 데뷔한 송민혁은 첫 우승을 차지하며 상금 3억원을 받았다. 송민혁은 아시안투어와 공동 주관한 이번 대회 우승으로 KPGA 투어 5년, 아시안투어 2년간 출전권도 획득했다.

2024년 신인왕 출신인 송민혁은 “넘어지더라도 다시 일어설 수 있는 선수가 돼가고 있다고 생각했는데 생각보다 일찍 우승을 차지했다”며 “이번 우승으로 해외 대회 출전 기회가 많이 생겼기에 PGA 콘페리투어에도 도전하고 싶다”고 말했다.

공동 선두로 4라운드를 시작한 송민혁은 16번 홀까지 조민규에게 3타가 뒤져 우승컵을 넘겨주는 듯했다. 하지만 조민규가 남은 홀에서 잇따라 실수하는 틈을 놓치지 않고 동타를 만들었고, 연장전 우승 기회를 놓치지 않았다.

4라운드에서 7타를 줄이며 합계 11언더파 273타를 친 허인회는 전날 3라운드 7번 홀(파4) 플레이에서 스코어가 뒤늦게 수정되면서 2타가 추가돼 연장전에 들어가지 못했다.

당시 허인회는 티샷을 경기진행요원이 집어 드는 바람에 잠정구로 플레이를 계속해 파를 기록했는데, 이를 경기위원회가 스코어를 수정해 더블보기가 됐다.

어이없게 연장전 기회가 날아간 허인회는 “내가 당시 공의 위치를 확인하지도 못했는데 경기위원회가 아웃오브바운즈(OB) 판정을 뒤늦게 내렸다. 너무 억울하다”고 말했다.

허인회의 최종 성적은 9언더파 275타로, 이언 스나이먼(남아공), 이태희와 함께 공동 3위가 됐다.