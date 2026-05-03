GTX-B 청학역·원도심 재정비 등 제안

[헤럴드경제=정석준 기자] 6·3 재보궐 선거 인천 연수갑 국민의힘 후보로 단수공천된 박종진 후보는 3일 “권한에 기대지 않고, 한 명의 후보로서 정정당당하게 평가받겠다”고 밝혔다.

인천시당위원장, 공천관리위원장 등을 맡았던 박 후보는 “이번 단수공천을 연수의 변화를 이끌어내라는 당의 명령으로 받아들이고 있다”며 이같이 말했다.

박 후보는 “송도가 앞으로 나아가는 동안 연수갑은 뒤에 남겨졌다”며 “낡은 주거환경, 부족한 주차 공간, 불편한 교통. 주민의 삶은 그대로인데, 정치는 무엇을 했냐”고 비판했다.

공약으로는 GTX-B 청학역 추진 원도심 재정비, 공영주차장 확충, 부동산 가치 회복, 어르신 친화 도시, 학군 강화 등을 제안했다.

박 후보는 “정치적 돌파구로 연수를 이용하는 것이 아니라 연수의 삶을 아는 사람, 연수를 사랑하는 사람이 나서야 한다”며 “저는 26년 동안 정치 현장에서 권력을 감시하며 질문해왔다. 정부와 여야를 가리지 않고 가장 날카로운 질문을 던져왔다”고 강조했다.

이어 “어떤 후보와 맞붙더라도 연수의 미래를 지키기 위해 끝까지 싸울 준비가 되어 있다”며 “이제는 국회에서 묻겠다. 잘못된 결정에는 가장 먼저 묻고, 끝까지 책임을 묻겠다”고 덧붙였다.