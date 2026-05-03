9박 10일 전국 해안 종주…참가비 전액 지원 해수부, 90명 선발…6월 9일까지 접수

[헤럴드경제=김선국 기자] 한반도 해안선을 따라 백령도에서 독도까지 이동하는 ‘해양문화 대장정’ 참가자 모집이 시작된다.

해양수산부는 오는 4일부터 내달 9일까지 ‘2026년 해양문화 대장정’ 참가자를 모집한다고 3일 밝혔다.

대장정은 7월 8일부터 17일까지 9박 10일간 진행된다. 서해 최서북단 백령도에서 출발해 동해 울릉도와 독도까지 이어지는 일정으로 구성된다.

참가자들은 울산 반구대 암각화와 조선소, 물류터미널, 해안사구 등을 탐방하며 해양 역사와 산업, 문화를 직접 체험하게 된다.

모집 인원은 총 90명으로 참가대원 81명과 운영대원 9명이다. 전국 대학생(휴학생 포함)이 지원할 수 있으며, 운영대원은 기존 참가 경험자나 관련 전공자만 지원 가능하다.

참가비는 전액 지원된다. 최종 합격자는 심사를 거쳐 다음달 17일 발표된다.

유은원 해수부 해양정책관은 “대학생들이 바다를 직접 체험하며 도전정신을 키우고 해양 분야를 이끌 인재로 성장하길 기대한다”고 말했다.