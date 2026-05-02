[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 변함없는 기세를 이어가고 있다. 영국 오피셜 앨범 차트와 싱글 차트에 6주 연속 이름을 올리고 있다.

2일 공개된 영국 오피셜 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑(arirang)’은 앨범 차트 ‘톱100’ 17위에 안착했다. 전주보다 4계단 하락한 수치이나 꾸준한 기세가 눈에 띈다.

세부 차트인 ‘오피셜 싱글 다운로드’에선 22위에 오른 것은 물론 ‘오피셜 싱글 세일즈’(29위), ‘오피셜 앨범 스트리밍’(22위)에서도 활약 중이다. ‘오피셜 피지컬 앨범’에서는 전주 대비 8계단 상승한 12위에 올랐다. ‘오피셜 바이닐 앨범’에선 18위로 차트에 재진입했다.

타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 싱글 차트 ‘톱 100’에서 41위에 올랐다. 전주보단 일곱 계단 하락한 순위다.

이번주 오피셜 차트에서도 K-팝 장르의 활약이 대단했다. 하이브와 유니버설 뮤직 산하 게펜 레코드가 합작한 걸그룹 캣츠아이의 ‘핑키 업’(Pinky Up)이 42위에 올랐다. ‘터치’(TOUCH) 역시 82위에 자리했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(GOLDEN)의 기세는 놀랍다. 전주와 동일한 36위에 안착했다. 무려 45주 연속 순위 입성이다.