카타르·앙골라 이어 잇단 이탈 전례…탈퇴 도미노 가능성 생산 쿼터 불만 누적…증산 여력 국가 중심 균열 확대 카자흐스탄·나이지리아·베네수엘라 ‘이탈 후보’ 거론 감산 규율 약화 시 유가 변동성 확대 우려 일각선 “기능은 유지”…시장 안정 역할 지속 평가

[헤럴드경제=서지연 기자] 아랍에미리트(UAE)의 석유수출국기구(OPEC) 탈퇴 선언을 계기로 산유국 카르텔 내부 균열이 다시 부각되고 있다. 과거에도 회원국 이탈 사례가 있었던 만큼, 이번 결정이 추가 탈퇴로 이어질지에 관심이 쏠린다.

CNBC 등에 따르면 카타르(2019년), 앙골라(2024년), 에콰도르 등은 생산 할당량에 대한 불만이나 정책 변화 등을 이유로 OPEC을 떠난 바 있다. UAE 역시 대규모 생산 능력을 확보하고도 감산 정책에 묶이는 데 대한 불만이 누적된 상태에서 탈퇴를 결정한 것으로 분석된다.

실제 UAE는 지난 3월 하루 약 237만배럴을 생산했다. 이는 지속 가능한 생산 능력인 약 430만배럴에 비해 크게 낮은 수준이다. 투자 확대를 통해 생산 여력을 키워왔지만, OPEC의 감산 체제 아래에서는 이를 충분히 활용하기 어려웠다는 점이 결정의 배경으로 꼽힌다.

시장에서는 이번 탈퇴를 단순한 ‘이탈’이 아니라 구조적 변화의 신호로 보는 시각도 나온다. 감산을 통해 가격을 지지하려는 국가들과, 생산 확대를 통해 수익을 극대화하려는 국가들 간 이해관계가 점점 벌어지고 있다는 것이다.

이 같은 흐름 속에서 추가 이탈 가능성도 거론된다. 석유 분석업체들은 카자흐스탄과 나이지리아, 베네수엘라 등을 잠재적 후보로 지목하고 있다. 이들 국가는 이미 생산 할당량을 초과하거나, 자국 내 정제·소비 확대를 통해 수출 전략을 바꾸는 움직임을 보이고 있다.

카자흐스탄은 반복적인 초과 생산으로 OPEC+ 내부 갈등의 핵심 요인으로 지목돼 왔다. 나이지리아는 대형 정유시설 가동을 계기로 원유를 수출보다 국내 처리에 우선 배분하는 전략을 강화하고 있다. 베네수엘라도 생산 회복 속도가 예상보다 빨라지면서 보다 유연한 생산 정책을 추구할 가능성이 제기된다.

OPEC 내부에서는 쿼터 준수 문제를 둘러싼 갈등이 구조적으로 이어져 왔다. 일부 국가는 감산을 성실히 이행하는 반면, 다른 국가는 이를 초과하는 상황이 반복되면서 형평성 논란이 지속돼왔다. 이러한 불균형이 누적될 경우 카르텔의 결속력이 약화될 수밖에 없다는 지적이 나온다.

다만 OPEC의 시장 영향력이 단기간에 크게 흔들리지는 않을 것이라는 평가도 있다. 사우디아라비아와 러시아 등 주요 산유국들이 여전히 공급 조절 능력을 쥐고 있기 때문이다. 실제로 OPEC+는 현재 하루 약 200만배럴 규모의 감산 정책을 유지하며 시장 균형에 개입하고 있다.

시장에서는 오히려 결속력 약화가 유가 변동성을 키울 수 있다는 점에 주목한다. 감산 규율이 느슨해질 경우 공급 조절 기능이 약해지고, 그만큼 가격 변동 폭이 커질 가능성이 있기 때문이다. 특히 지정학적 리스크가 겹친 상황에서는 작은 공급 변화에도 시장이 크게 흔들릴 수 있다는 분석이 나온다.

반면 일각에서는 회원국 수가 줄더라도 OPEC+의 핵심 기능은 유지될 것이라는 시각도 제기된다. 주요 산유국 중심의 협의 구조가 유지되는 한, 위기 상황에서의 시장 안정 역할은 계속될 수 있다는 판단이다. 이번 UAE 탈퇴가 단기 충격에 그칠지, 아니면 카르텔 구조 변화의 출발점이 될지는 향후 추가 이탈 여부에 달려 있다는 분석이 이어지고 있다.