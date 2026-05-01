오세훈 시장 후보 1일 자신의 페이스북에 이재명 대통령 공소 취소 특검법 발의에 대해 강력 비판 입장 발표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“두려움을 모르는 권력, 막지 못하면 국민이 불행해집니다”

오세훈 서울시장 후보가 1일 자신의 페이스북에 올린 글에서 “지금 이재명 대통령과 민주당은 노골적으로 독재 권력을 향해 폭주하고 있다”며 이같이 강력하게 비판했다.

오 후보는 “이재명 대통령 유죄 판결을 원천 봉쇄하기위해 대법관 숫자를 늘리더니, 이제는 공소 자체를 지워버리기 위해 초법적 괴물 특검을 만들겠다고 한다”고 말했다.

이어 “이 것은 범죄자가 자신을 기소한 검사를 매수해 공소를 취소하게 만드는 것보다 위험하고 나쁘다며 집권 세력이 국회 다수 권력을 악용해 독재 악법을 만들어 바치고, 대통령은 그 법을 무기 삼아 자신을 기소한 검찰을 무력화하겠다는 것“이라고 비판했다.

오 후보는 또 “스스로 결백을 확신한다면, 떳떳하다면, 그리고 검찰 공소가 분명 불법이라면 재판을 받으면 된다”며 “그럼에도 이같은 초헌법적 쿠데타에 가까운 행태를 벌이는 것을 보면, 국민들에게 ‘대통령은 범죄자’라고 외치는 꼴”이라고 말했다.

또 “지금 이 대통령과 민주당은 절대권력에 취해 있다.그 무엇도 두렵지 않고, 국민의 눈치도 전혀 볼 필요가 없다는 오만에 중독돼 있다. 이대로 가면 대통령은 필연적으로 폭군 독재자가 되고, 집권 세력은 무능과 부패에 찌들고, 결국 나라가 망가지고 국민이 불행해진다”고 주장했다.

오 후보는 “막아야 한다. 넘지 말아야 할 선을 넘어도 한참 넘었다. 경고를 듣지 않으면 저항하고 심판해야 한다. 독재의 늪으로 빠지는 대한민국을 이번 지방선거에서 구해야 한다”고 맺었다.