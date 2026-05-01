[헤럴드경제=채상우 기자] 경북의 한 초등학교에서 담임 교사가 여학생들을 대상으로 성추행을 했다는 의혹과 관련해, 경찰이 수사에 착수했다.

이 사건 관련해 장학사가 피해 학부모에게 협박성 발언을 한 것으로 알려졌다.

지난달 30일 KBS 보도에 따르면 경북의 한 초등학교 교사 30대 A씨가, 학생들을 대상으로 성적 접촉을 했다는 피해 의혹이 연이어 제기됐다. 학교 측은 교사를 직위해제 한 뒤 경찰에 신고했다.

보도에 따르면 초등학교 2학년 딸을 둔 B 씨는 “아이로부터 ‘선생님이 자꾸 몸을 만진다. 위로는 손을 넣어서 배를 만졌고 밑으로는 살 접히는 쪽을 만졌다’는 이야기를 들었다”고 했다.

또 다른 학부모 C 씨는 “아이한테 ‘너도 혹시 비슷한 일이 있었어?’라고 물으니까 ‘선생님이 배를 만졌어’라고 했다”고 밝혔다.

해당 교사는 수업 시간에 볼 유튜브 영상을 직접 고르게 해주겠다며 특정 학생들을 교탁 뒤로 불렀던 것으로 전해졌다.

해당 사건과 관련해 학부모들과 장학사의 면담이 있었지만 피해 사실을 언론에 알리지 말라는 경고가 돌아왔다고 한다.

피해자 측에 따르면, 장학사는 “OO교육 자체가 실추된다”며 “교육청과 학교를 모두 적으로 돌리고 싶다면 매스컴에 알리고 제보를 하시면 된다”라고 말했다.

해당 발언에 대해 장학사는 “학생들이 언론에 노출될 경우 피해를 볼 수 있기 때문에 조심하자는 취지”였다고 해명한 것으로 알려졌다.