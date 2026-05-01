대한항공 최대 56만원·아시아나 47만원 유류할증료 상승에도 유가상승분 충당 못해 항공사들, 저수익 노선 운항 축소 움직임

[헤럴드경제=강승연 기자] 중동 전쟁에 따른 국제 유가 상승 영향으로 이번 달 유류할증료가 2배가량 상승했다.

1일 항공업계에 따르면 이번 달 발권하는 항공권에는 유류할증료 최고 단계인 33단계(갤런당 470센트 이상)가 적용된다.

2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이래 33단계가 적용된 것은 이번이 처음이다. 지난달에는 18단계가 적용됐다.

유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액이다. 유류할증료 단계를 기반으로 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정·부과한다.

대한항공은 이달부터 편도 기준 최소 7만5000원에서 최대 56만4000원의 유류할증료를 부과한다. 지난달(4만2000원~30만3000원) 대비 1.8~1.9배 올랐다.

거리가 가장 짧은 후쿠오카·칭다오 노선 등에는 7만5000원이, 가장 먼 뉴욕·애틀랜타·워싱턴·토론토 노선 등에는 56만4000원이 붙는다. 왕복으로 따지면 15만~112만8000원이 부과된다.

아시아나항공의 이번 달 국제선 유류할증료도 편도 기준 8만5400원~47만6200원으로 지난달(4만3900원~25만1900원) 대비 2배가량 올랐다.

국내 1위 저비용항공사(LCC) 제주항공은 한국발 국제선 항공권에 편도 기준 52~126달러의 유류할증료를 부과한다. 지난달에는 29~68달러 수준이었다.

그러나 이번 유류할증료 인상에도 항공사들의 유가 부담을 상쇄하기는 어려운 것으로 알려졌다.

한 LCC의 경우 지난달 기준 유류비 부담이 전월 대비 120%, 전년 대비 130% 증가했지만, 유류할증료로는 증가분의 절반만을 충당할 수 있는 것으로 전해졌다.

이에 따라 수익성이 낮은 노선을 중심으로 운항을 줄이는 움직임이 확대되고 있다.

아시아나항공은 당초 이번 달 국제선 3개 노선에서 총 8회의 항공편 운항을 줄일 계획이었으나 최근 그 규모를 13회로 늘렸다.

진에어는 이달 14개 노선에서 131편을 운항하지 않는다. 지난달 8개 노선, 45편에 비해 확대됐다.

중장거리 노선에서 주로 운항하는 에어프레미아는 오는 7월 22편을 비운항하기로 결정했다. 인천~다낭 8편, 로스앤젤레스(LA) 6편, 샌프란시스코·호놀룰루 각 4편이다.

대한항공은 아직 비운항을 검토하지 않고 있지만, 상황을 계속 예의주시하는 것으로 알려졌다.