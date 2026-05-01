4월 1~27일 탑승객 7만552명 5월 1일 ‘서울국제정원박람회’ 개막 맞춰 여의도~서울숲 잇는 노선 신설

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 지난달 1~27일 한강버스 탑승객이 7만552명으로 집계됐다고 1일 밝혔다. 운항 시작 후 월간 최다 탑승객 기록이다.

나들이 계절을 맞아, 한강버스를 이용하는 탑승객이 지속적으로 늘고 있다. 지난 주말인 25~26일 총 탑승객은 1만247명(25일 토요일 5035명·26일 일요일 5212명)을 기록했다. 지난달 첫 주말인 4~5일 8897명(4일 토요일 4056명·5일 일요일 4629명) 대비 약 15.2% 늘었다. 최다 탑승일은 지난달 26일 5212명이다. 올해 3월 총 탑승인원은 6만2491명이었다.

아울러 서울시는 이날부터 서울숲에서 열리는 ‘국제정원박람회’(10월 27일까지) 기간에 맞춰 이달 20일부터는 서울숲 인근에 임시선착장을 운영한다. 또 여의도선착장과 서울숲 선착장(임시)를 잇는 ‘서울국제정원박람회’ 특별직항 노선을 신설 예정이다.

서울숲 임시 선착장은 그동안 서울시 관용 선박들만 이용하던 곳을 일반 시민에게 개방해 서울숲을 찾는 시민들의 편의를 높인다는 계획이다.

이외에도 선착장과 서울숲을 연계한 정원을 조성해 방문객들에게 휴식 공간을 제공하고, 성수구름다리 등 시설 개선과 보행로 정비를 통해 이용 편의를 높일 계획이다.

한편 서울시는 탑승객 증가 따라 부대시설(카페, 치킨펍, 편의점 등) 수익 증가 방안 및 향후 광고․이벤트 확대 등 수익성 개선 방안도 검토 중이다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강버스가 월간 최대 이용객을 기록하며 일상 교통과 관광 수요를 동시에 충족하는 수상 교통수단으로 정착하고 있다”며 “5월부터 서울숲에서 열리는 국제정원박람회를 한강버스를 타고 방문할 수 있도록 임시 선착장도 개장해 시민들의 편의를 높이겠다”고 말했다.