울트라 하이니켈 단독 공급 지속…판가 상승 동반 북미 ESS 대응 LFP 공장 2분기 완공·3분기 양산

[헤럴드경제=권제인 기자] 이차전지 소재기업 엘앤에프는 지난 1분기 매출액 7396억 원, 영업이익 1173억 원을 기록했다고 30일 밝혔다.

매출액은 전년 동기 대비 103% 증가했으며, 영업이익은 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했다.

회사는 하이니켈 제품 중심의 견조한 출하 확대에 따른 가동률 회복과 함께 판가 및 환율 상승으로 수익성이 개선됐다고 설명했다. 또한, 원재료 가격 반등에 따른 재고자산 평가 환입 영향이 더해지며 영업이익이 확대됐다.

또한 엘앤에프는 울트라 하이니켈(Ultra-HINI) 제품의 단독 공급과 함께 지난해 말부터 공급이 시작된 46파이 신규 제품의 출하 확대까지 더해지며 하이니켈 제품 출하량이 3개 분기 연속 분기 최대 실적을 갱신했다고 밝혔다.

엘앤에프의 1분기 제품 출하량은 전 분기 대비 약 12% 증가했으며, 이는 연초 제시한 물량 가이던스를 약 2배 상회하는 수준이다.

엘앤에프는 2분기에도 Ultra-HINI 제품 중심의 견조한 수요를 바탕으로 출하량 증가세가 이어지며 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 내다봤다.

또한 원재료 가격 상승에 따른 판가 반등이 이어지며 출하량 증가와 함께 수익성 개선 흐름도 한층 강화될 것으로 전망된다. 회사는 재고 관련 환입 요인을 제외하더라도 가동률 회복을 기반으로 본업에서의 이익 규모가 확대되고 있다고 설명했다.

한편, 에너지저장장치(ESS) 시장 대응을 위한 리튬인산철(LFP) 사업도 본격화하고 있다. 엘앤에프는 2분기 연간 3만톤 규모의 공장 준공을 앞두고 있으며 3분기 말부터 양산에 돌입할 계획이다. 이후 2027년 상반기 총 6만 톤 규모의 생산 체제를 구축할 예정이다.

회사는 1분기 탈중국 업체 최초로 LFP 공급 계약을 확보했으며, 북미 ESS 시장 확대와 공급망 재편 흐름에 따라 추가 고객사 확보도 추진 중이라고 밝혔다. 향후 EV용 LFP 공급 확대와 무전구체 LFP 공법 개발을 통해 LFP 시장 내 경쟁력을 한층 강화해 나갈 방침이다.

류승헌 엘앤에프 최고재무책임자(CFO)는 “1분기는 하이니켈 중심의 물량 성장과 판가 상승이 동시에 나타나며 손익 개선 흐름이 뚜렷해진 분기”라며 “2분기에도 출하량 증가세를 바탕으로 안정적인 실적 개선을 이어가는 한편, 삼원계(NCM)와 LFP 투트랙 전략을 통해 사업 포트폴리오를 다변화하고 중장기 성장 기반을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.