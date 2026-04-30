HMM 노사 협약 체결, 본사 부산이전 본격화 “해운·금융·정책기관, 지역경제 동력 강화”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] HMM 본사가 부산에 온다. 지난해 말 해양수산부 이전에 이은 낭보다.

부산상공회의소는 30일 HMM 본사 부산 이전을 결정한 노사 협약체결에 환영의 뜻을 밝혔다. 부산상의는 제25대 의원부 출범과 함께 HMM 본사의 부산 이전을 추진해왔고, 지난 대선 때 해양수산부 이전과 함께 국가적 과제로 채택했다.

노사 이견으로 적지 않은 진통과 갈등을 겪어온 HMM 본사 이전이 대화와 협의 끝에 최종 합의에 이르자 부산상의는 “이번 노사 합의는 단순한 기업 이전을 넘어 해양수도 완성과 국가 균형발전을 위한 대승적 결단”이라 평가하며 부산에서 새롭게 출발할 HMM 임직원들에게 각별한 감사의 뜻을 전했다.

특히 부산상의는 “해양수산부와 SK해운, H라인해운의 부산 이전, 2028년 해사법원 개원에 이어 HMM까지 합류하면서 ‘해양수도 부산’ 완성의 핵심적인 기틀이 갖춰졌다”고 강조했다. 정책기관과 정책금융기관, 국내 최대 국적선사가 집적되는 해운·물류 클러스터가 본격적으로 가동되면서 부산이 동북아 해양수도로 도약하는 기반이 마련될 것으로 내다봤다.

부산상의는 해양수산부, 부산시, 한국해양진흥공사 등 유관기관과 협력해 주거·교육·의료 등 정주 여건을 지원하고, HMM 임직원과 가족이 부산에 안정적으로 정착할 수 있도록 나설 계획이라고 밝혔다.

양재생 부산상의 회장은 “국가균형발전과 해양수도 부산의 새로운 미래를 함께 열어준 HMM 노사 양측에 부산 상공계의 이름으로 감사한다”며 “부산상공회의소가 이 역사적 여정의 든든한 동반자로 함께 하겠다”고 말했다.