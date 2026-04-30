트럼프 ‘독일 주둔 미국 감축 검토’ 입장

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 30일 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘독일 주둔 미국 감축 검토’ 메시지에 대해 “정부는 전 세계 미군 전력태세 검토 및 변화 가능성에 유의하고 있다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 이어 “주한미군이 안정적 주둔 하에 굳건한 한미 연합방위태세에 기여할 수 있도록 미측과 긴밀히 협력 중”이라고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 29일(현지시간) 트루스소셜을 통해 “미국은 독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다”면서 “조만간 결정이 내려질 것”이라고 말했다. 다만 구체적인 감축 규모나 시기 등은 밝히지 않았다.

이는 트럼프 대통령이 미국의 이란 전쟁 지원 요청에 응하지 않은 독일을 향해 보복에 나선 것이라는 해석이 나온다.

실제 미국이 주독미군 감축에 나설 경우 유럽 내 미군과 주한미군까지 영향이 이어질지 주목된다. 트럼프 대통령은 여러차례 이란 전쟁 지원 요청을 외면한 유럽 동맹국들을 향해 비판 목소리를 낸 바 있다.