탈중앙 AI 인프라 네트워크 젠신(Gensyn)이 지난 22일 메인넷을 출시하고, AI 기반 정보 시장 플랫폼 ‘델파이(Delphi)’를 운영하기 시작했다고 밝혔다.

젠신은 이더리움 레이어2(OP 스택 기반) 구조로 구축된 네트워크로, AI 모델의 학습·검증·거래에 필요한 컴퓨팅 자원과 데이터를 온체인에서 연결하는 것을 목표로 한다.

이번에 공개된 델파이는 누구나 시장을 개설하고 참여할 수 있는 구조의 AI 기반 정보 시장 플랫폼이다. 시장 결과는 사람이 아닌 AI 모델을 통해 결정되며, 시장 개설자는 결과를 판정할 모델을 사전에 지정한다. 해당 모델은 재현 가능 실행 환경을 통해 동일한 조건에서 재실행 및 검증이 가능하도록 설계됐다.

시장 정산이 완료될 경우, 시장 개설자는 거래량의 일부를 스테이블코인으로 정산받는 구조다. 델파이는 테스트넷 운영 기간 동안 일정 규모의 거래가 이뤄졌다고 회사 측은 설명했다.

젠신의 자체 토큰 ‘$AI’는 네트워크 내 수수료 및 보상 구조에 활용된다. 거래 발생 시 일부 수수료를 통해 토큰을 매입 및 소각하거나 커뮤니티 자금으로 배분하는 방식이 적용된다.

벤 필딩 공동 창립자는 “참여자의 정보 정확도에 따라 결과가 달라지는 구조로 설계됐다”고 설명했다.

한편 젠신은 지난해 a16z crypto를 비롯해 CoinFund, Galaxy Digital, Eden Block, Maven 11 등으로부터 투자를 유치한 바 있다.