홈플러스 “현실적 자금 주체는 메리츠가 유일” 매각대금 유입 전 유동성 공백…자력 대응 한계

[헤럴드경제=정대한 기자] 홈플러스가 30일 최대채권자 메리츠금융 그룹에 긴급 자금 지원을 호소했다. 홈플러스 익스프레스 매각대금이 들어오기 전까지 유동성 공백을 자력으로는 메울 수 없다는 판단에서다.

서울회생법원은 이날 홈플러스 익스프레스 매각협상 완료를 반영해 회생절차를 2개월 연장하기로 결정했다. 홈플러스는 “이번 결정은 회생 가능성을 제도적으로 인정한 조치이나, 실질적인 회생 지속 여부는 단기 유동성 확보에 달린 상황”이라고 밝혔다.

이에 홈플러스는 메리츠금융 그룹에 브릿지론 및 DIP 금융을 통한 긴급 운영자금 지원을 요청했다. 홈플러스는 “현시점에서 대규모 유동성을 신속하게 공급할 수 있는 현실적인 주체는 메리츠금융 그룹이 사실상 유일하다”며 “브릿지론 및 DIP 금융은 회생절차의 연속성을 유지하기 위한 필수적인 금융조치”라고 강조했다.

메리츠금융 그룹은 홈플러스의 현금화 가능한 부동산 사실상 전부를 신탁방식 담보로 보유하고 있다. 다만 메리츠 측의 구체적인 실행 여부는 현재까지 확정되지 않은 상태다.

홈플러스는 “14개월이 넘는 장기 회생절차로 상품공급 차질과 매출 감소가 누적된 가운데 추가 자금 확보가 이뤄지지 않으면 대형마트 영업 유지 자체가 어려워질 수 있는 임계 상황에 진입했다”고 했다.

그러면서 “익스프레스 매각 마무리와 구조혁신을 통한 회생 완수가 채권 회수 극대화 측면에서도 가장 현실적인 경로”라며 “메리츠금융 그룹이 회수 가능성과 회생가치를 함께 고려한 전향적인 결정을 신속히 내려줄 것을 간절히 요청한다”고 전했다.